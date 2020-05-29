周杰伦入驻快手：开通首个中文社交媒体账号

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IT之家5月29日消息 周杰伦在快手上开通了首个中文社交媒体账号，账号名为“周同学”，认证周杰伦，个性签名为“周杰伦首个中文社交媒体账号，全网唯一，只在快手”，截至目前账号已有7千名粉丝关注，目前没有发布任何作品。
快手负责人表示，下月初周杰伦和快手会有一些合作。
IT之家了解到，今年年初，周杰伦的新综艺《周游记》曾入驻快手，拿下周杰伦综艺首秀。此前周杰伦主要在instagram发声，共有近600万粉丝，但并未在微博等国内社交平台开通账号。
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