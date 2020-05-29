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雷蛇灵刃15工作室版发布：10代Intel处理器/Quadro RTX 5000显卡，41999元

2020/5/29 22:57:06来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月29日消息 雷蛇昨天发布了全新雷蛇灵刃15工作室版，配备了最新8核第10代Intel处理器和NVIDIA Quadro RTX 5000显卡，以及支持自定义校准的触摸显示屏，是一款为专门为满足如音频工程师、VFX艺术家等各类创作者需求而量身定制的移动工作站。

新款雷蛇灵刃15工作室版将沿袭CNC一体成型工艺，经过水银白色阳极氧化处理，外形设计简洁时尚。

雷蛇灵刃15工作室版采用一块15.6英寸4K OLED触摸显示屏，覆盖100%的DCI-P3色域，并经过自定义校准，确保了色彩的准确性，以及在不同环境下工作时，低Delta-E值的一致性。该显示器还为从事视觉特效或视频游戏开发的创作者提供了1ms的超低响应时间。除此之外，Gorilla®玻璃面板大幅度提高屏幕耐用性，同时支持触摸操作。

新版雷蛇灵刃15工作室版内置了最新的8核第10代Intel®酷睿™i7-10875H处理器，在利用Intel®热速度加速技术时，其时钟速度最高可达5.1 GHz。8个内核与提升的时钟速度配合使用，可在显卡密集型应用程序中显着提高性能。

对于使用密集3D模型或复杂VFX设计的创作者和技术专业人员而言，新款雷蛇灵刃15工作室版产品配备了NVIDIA® Quadro® RTX™ 5000显卡，拥有16GB的GDDR6内存，可用于多应用程序创意工作流程，并具有48个RT核，可提高实时光线追踪性能，使创作者能够以新颖独特的方式与作品产生互动。

连接方面，雷蛇灵刃15工作室版配备了UHS-III SD卡读卡器，Bluetooth 5和带有Thunderbolt 3™的USB-C。

IT之家了解到，新款雷蛇灵刃15工作室版国内建议零售价41999元，预计将于6月上市。

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