阿里上线“淘宝特价版直播”，定位为首款工厂直播平台

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IT之家5月30日消息 据36氪报道，阿里巴巴即将在618大促期间上线第二个直播平台——“淘宝特价版直播”，定位为首款工厂直播平台，目前该平台仍处于内测阶段。
报道称，直播间内打出“厂家直销”等字样，主打白牌商品，价格与一般的工厂货差别不大。在玩法上，工厂直播平台和淘宝直播差别不大，用户可在观看直播时直接下单。
IT之家了解到，淘宝特价版直播重点聚焦120万产业带商家，其中外贸工厂将是首批入驻淘宝特价版直播的主力。
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