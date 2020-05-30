人造肉科学拯救地球：实验室培育肉类你敢吃吗？

译者注：对于许多人来说无肉不欢这个词是根深蒂固的，一顿不吃肉对他们来说都是一种痛彻心扉的折磨。但吃肉除了对健康产生影响之外，让我们的地球也很受伤。森林砍伐、温室气体排放、污染等等，畜牧业引发的一系列问题正日益显现。当肉食品需求的增长与破坏地球环境之间的矛盾愈演愈烈时，我们该拿什么拯救我们的家园？

不管你是一个狂热的肉食爱好者，还是纯粹的素食主义者，亦或者介于两者之间，都不会否认肉类是一个全世界都在激烈争论的话题。暂且不谈肉类对健康的影响，人们都认同肉类生产确实对地球产生了一些严重的影响。

肉类一直都是人们餐桌上不可缺少的一部分。

饲养牲畜占用大量土地

为了满足发达国家和发展中国家对肉类日益增长的需求，我们占用了世界30%的无冰土地来饲养牲畜。牲畜的饲养也加速了森林的砍伐，自1970年以来，超过90%的亚马逊雨林土地被开垦用来放牧和种植动物饲料。

畜牧业的主要饲料是谷物和大豆，全球牲畜能够消耗掉全球33%的粮食产量，而且利用土地种植动物饲料是非常低效的。用粮食和用肉食养活一个人相比，前者所需要的土地比后者少20倍。仅在美国就有5600万英亩的土地被用来种植动物饲料,而只有400万英亩的土地是种植供人食用的农作物。

谷物和大豆成为牲畜的主要饲料。

畜牧业足以左右全球变暖速度

多年来，关于人类活动对地球变暖的影响一直环绕在石油和化石燃料等产业，但科学家近几年发现，畜牧业对全球变暖的负面影响也不容忽视。在畜牧工业化、规模化的转变之下，地球上的牲畜已经多到足以左右全球变暖的速度。

根据联合国粮农组织的数据统计，与运输业相比，畜牧业产出的温室气体更多，其排放的二氧化碳量占全球排放量的18%。牛羊等反刍动物产生的大量甲烷，主要通过其打嗝排出，占农业排放总量的三分之一以上。在全球范围内，牲畜每年通过打嗝以及放屁向大气中排放相当于31亿吨二氧化碳的甲烷。

牛羊等反刍动物会排放大量甲烷。

畜牧业会加剧水资源短缺、污染环境

目前，全球超过25%的人口面临水资源短缺问题，到2025年将有35亿人饮水困难。而种植动物饲料、清洁畜牧场以及动物饮水都需要耗费大量的水资源。一头奶牛每天可以喝189升水，炎热天气这个数字还要加倍。生产4升牛奶需要2600多升水，生产一斤牛肉需要9000多升的水。而生产一斤豆腐只需要约1000升水，素食主义者每人每年可以节约大约83万升（830吨）的水。

根据美国环境保护署的数据，美国工厂化农场内的动物每年产生大约5亿吨粪便，是全美国人的好几倍。由于没有动物污水处理厂，动物排泄物通常被储存在废弃的“泻湖”或者被喷洒在田野上。工厂化农场和畜牧业产生的污水是河流和湖泊污染的主要原因之一。这些污水中携带的细菌和病毒会导致地下水受污染。

畜牧业需要消耗大量的水资源。

事实上，人类对于肉食品的需求只增不减。越来越富裕的发展中国家也看到了肉类需求的增长。然而在畜牧业却带给地球越来越多的危害，我们该如何解决这一激化的矛盾？

新饲料和牛疫苗解决温室气体排放

在反刍过程中，居住在牛第一大胃的微生物会将分解草类纤维产生的氢气合成为甲烷，再透过打嗝或放屁排到大气之中。瑞士的初创公司Mootral计划推出由大蒜和柑橘研发的新饲料，通过改善微生物环境减少牛 30%的甲烷排放量。然而这种方法尚未纳入国家计划，也未得到农民认可。

新西兰农业科学研究所AgResearch的研究人员则希望通过疫苗来解决牲畜的温室气体排放问题。他们的目标是，研发一种针对动物体内微生物的疫苗，让我们能够继续食用牛肉和乳制品的同时，减轻畜牧业对环境的影响。

研究人员希望通过饲料改善牲畜体内微生物环境。

拯救地球：用肉类替代品减少人类对肉的需求

除此之外，肉食未来还可以通过植物性制品来取代，但也可能有更多的选择，比如清洁肉。2013年，马斯特里赫特大学的马克·波斯特博士创造了一种实验室培育的牛肉汉堡。世界各地也有许多科技创业公司，希望用他们的肉类替代品来解决这一问题，比如说下面这些。

1、IntegriCulture:要不要来点鹅肝?

鹅肝对于世界各地的人们来说都是美味佳肴，然而，鹅肝的来源却备受争议。IntegriCulture公司的创始人Yuki Hanyu博士希望通过实验室培养的产品来解决这一争议。这家科技初创公司成立于日本东京，旨在用鹅肝细胞来制作这道美味的法国菜。

美味的人造鹅肝。

该公司正与东京女子医科大学合作，目的是更好地了解如何在人工培育的肉类中创造纹理和脂肪。然而，这家公司的目标并不止于此，该公司希望未来为长途旅行者或太空旅行的宇航员制造肉食品。实验室培育鹅肝的生产成本目前在150英镑到1500英镑之间，最终目标是将降至1.5英镑。

2、不可能食品公司:用植物造肉

用植物来模拟肉的口感和味道的想法并不新鲜。然而，任何以前吃过这种“肉”的人都会告诉你，它们的味道不太好。不可能食品公司想要改变这种现状，而且要彻底改革植物性肉类的生产过程，其中的秘诀就是亚铁血红素。

不可能食品公司的人造肉。

该公司称：“亚铁血红素让肉吃起来像肉一样。”该公司通过基因工程酵母发酵，创造了一种基于植物的亚铁血红素。结果表明，该公司的植物性肉类的味道与你在肉店买到的味道相同，而且食用安全。

3、孟菲斯肉制品:细胞肉制品的领导者

孟菲斯肉制品公司在过去的几年里掀起了一股浪潮，原因就是他们生产出了一系列令人印象深刻的清洁肉类替代品。该公司的宏伟目标是，到2050年，为100多亿人提供家禽和海鲜的肉类替代品。孟菲斯肉制品公司已经生产出世界上第一种以细胞为基础的牛肉肉丸，甚至还生产出了鸡肉和鸭肉。

孟菲斯肉制品生产的人造肉。

与其它肉制品公司相似，他们也用一系列的营养物质来培育实验室的细胞，包括氨基酸、糖、微量矿物质和维生素。他们生产的一些样品看起来非常美味。然而，他们的生产生产成本还没有达到预期的目标。

4、无鳍食品:实验室培育的寿司

如果你是一个海鲜爱好者，那么这个就很适合你。这家位于旧金山的初创公司利用干细胞技术生产鱼肉。该公司会制造一种鱼类体内的血清，然后在一个受控的环境中繁殖鱼类细胞。最后，研究人员会将细胞培育成完美的鱼片送往餐馆。他们的第一种清洁肉类替代品就是令人垂涎的蓝鳍金枪鱼鱼肉。

用人造鱼肉制作的美食。

该公司表示:“公司的使命就是向世界提供可持续的美味海鲜，而无需从我们宝贵的海洋中养殖或捕捞活鱼。这意味着海洋中将不再有商业捕鱼和鱼类养殖，也没有污染物。实验室培育的寿司世界离我们并不遥远。”

5、阿利弗农场:谁不喜欢吃牛排呢?

位于以色列的阿利弗农场希望把实验室培育的美味牛排带到你的餐桌上，这是一项不容易完成的挑战。这份名单上的大多数公司仍在努力为牛肉、鸡肉和香肠制造合适的口感。牛肉的质地和味道都非常重要，因为这可能会影响你的体验。

阿利弗农场制造的美味牛排。

这家初创公司不仅相信他们可以自己制造牛排，还相信他们可以把制作时间缩短到只有三周，而饲养牛通常需要两年时间。期待在不久的将来看到阿利弗农场的牛排出现在更多的餐桌上。

6、高级牛排公司:廉价的人造猪肉

英国初创企业高级牛排公司希望开发出可生长而且价格适中的人造猪肉。该公司也在利用干细胞技术创造美味的肉类替代品：首先从动物身上提取细胞样本，然后通过给这些细胞喂食丰富的生长介质来使其生长。

实验室培育的人造肉。

该公司表示：“当这些细胞生长后，我们可以使用不同的方法来制造我们想要的肉类产品。这是一个更可持续的解决方案。”清洁肉类替代品不仅对生态友好，而且能减少二氧化碳排放以及土地和水的使用。更重要的是，清洁肉对你更健康。

7、Shiok肉制品：海鲜爱好者的最爱

这家新加坡的公司希望能为你带来像虾、螃蟹、龙虾这样的菜肴。虽然该公司已经取得了很大的进步，但这些清洁肉类的成本仍然很高。目前，五个海鲜饺子的生产成本约为9000美元。

成本仍然很高的人造海鲜食品。

该公司的首席执行官莱恩·贝斯科特表示:“Shiok肉制品为亚洲的食品和清洁肉的未来提供了动力。我确信Shiok将改变亚洲乃至全球的食品行业。”

那么，如果未来有一天实验室培育的肉食开始盛行于世，你会吃吗?