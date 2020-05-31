三星 Galaxy Watch 2 曝光：具有物理旋转表圈

IT之家5月31日消息 据外媒Samsung Mobile报道，消息人士称，三星即将推出的Galaxy Watch智能手表将具有物理表圈。我们暂时将其称为Galaxy Watch 2。

去年，三星在八个月的时间内发布了两款智能手表-Galaxy Watch Active和Galaxy Watch Active 2，而且它们都没有物理表圈。三星确实在Galaxy Watch Active 2中引入了虚拟触摸表圈，该功能可以很好地实现软件功能，但是没有什么比真正的物理表圈更具手感和便利性了，如今这个设想可能会变成现实。

▲手表的物理表圈示意图

IT之家此前报道，据美国FCC认证表明，这款新的Galaxy Watch手表将采用45mm大小表盘，处于Galaxy Watch Active 2（44mm）和较大的Galaxy Watch型号（46mm）之间。另据爆料，三星还将发布钛金属新款手表，这种款式的价格可能会比铝和不锈钢款式贵很多。

下一代Galaxy Watch智能手表预计将于8月推出，与Galaxy Note 20系列、Galaxy Fold 2和Galaxy Tab S7/S7+一起发布。