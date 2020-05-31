4599 元起，一图看懂联想小新 Pro13 2020 锐龙版

IT之家5月28日消息 今天晚上，联想小新Pro 13 2020锐龙版发布，官方称可选R5 4600U和R7 4800U处理器，16GB+512GB存储，其中R5 4600U版本售价4599元，R7 4800U版本售价4999元，6月11日正式开售。

联想小新Pro 13 2020锐龙版亮点包括：高能核心AMD锐龙4000系列处理器；高配屏幕2.5K 16:10 100% sRGB高色域 ；长电快充小身躯也能塞下56Wh大电池；质感配色全新深空灰 魅力升级；智能体验开盖开机人脸识别无缝衔接。

根据商品页面的介绍，联想小新Pro 13 2020锐龙版可选8核的R7 4800U和6核的R5 4600U。

联想小新Pro 13 2020锐龙版在野兽模式下可以实现约35W+的性能释放，官方称比15W的性能提高了47%。

IT之家获悉，续航方面，小新Pro 13 2020锐龙版三个USB接口皆可支持关机充电，日常办公8.5小时，网页浏览为15小时，本地1080P视频播放约13小时，锂聚合物电池56wh，支持快充，充电1小时可达80%的电量。

除此之外，小新Pro 13 2020锐龙版搭载了13.3英寸的16:10 2K屏幕，100% sRGB色域，16GB内存，512GB存储，金属机身，重量为1.28kg，并且采用了全新的深空灰配色。

小新Pro 13 2020锐龙版采用了双风扇双热管散热系统，结合大面积吸热底座和高传导导热材料，整机不仅能保持低噪音、低表面温度，还能提供游戏本级的性能释放。



