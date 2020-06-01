老友交锋互探腹地，滴滴程维、美团王兴重燃战火

滴滴与美团，两家看似不同领域的企业，正成为各自扩张发展的“拦路虎”。

程维与王兴，两位看似相熟相知的老友，又成为双方实现抱负的“绊脚石”。

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距离滴滴、美团的打车和外卖大战偃旗息鼓已经过去两年，平静的局面再次被滴滴的新动作打破。

今年3月，滴滴宣布上线新服务滴滴跑腿，而这正是美团的基础服务之一。随后，滴滴货运浮出水面，近日滴滴甚至注册了一家旅行社公司，将目光瞄准了美团最赚钱的酒旅业务。

正从疫情中恢复元气的滴滴四面出击，这一次的程维变被动为主动，他的“老朋友”王兴又会如何应战？

战争与和平

37岁的程维和41岁的王兴相识于2011年，当时的程维还任职阿里支付宝。而那时阿里参与美团多轮融资，双方正处于蜜月期。程维和王兴因为阿里与美团的业务对接关系相识并成为朋友。

2012年从阿里离职后，程维创业成立滴滴打车。年长几岁、并且创业经验丰富的王兴，成为了程维时常取经的对象。

一个最被八卦的故事是，程维做出第一版滴滴App时曾拿给王兴看，被王兴指出注册流程太复杂，甚至直言“设计太垃圾”。

2016年11月的乌镇世界互联网大会上，两人再谈及这段往事，程维笑称“我们是很虚心接受的，回来以后很快就改掉了。我也认为那个设计其实挺垃圾的。”

但多年的友谊却在3个月后迎来转折点。

2017年2月，美团在南京悄悄上线了打车业务，并在2017年底通过内部信的形式宣布成立出行事业部，涉足滴滴的核心业务。

对此不理解的程维直接问王兴为何要做打车，王兴回答“就是试试”。不过美团后续的一系列动作表明，王兴不只是试试那么简单。

南京试水一年之后，美团打车于2018年3月再次进军上海，并计划新开北京等多个城市，直指滴滴大本营。同时美团还全资收购了摩拜单车，在出行领域的野心逐步显现。

如果说程维被老朋友打的有点措手不及，但已经打赢了与快的、Uber这些强劲对手的他，显然没有乱了方寸，而是迅速制定战略应战。

滴滴与美团在上海掀起了打车补贴大战，双方高管甚至也打起了口水战，互相指责对方不合规、黑公关；同时，滴滴迅速上线了外卖业务，也直指美团的核心业务。

双方的战争可谓惨烈，补贴高峰时甚至出现了0元点外卖的极端案例，引发了市场监管机构的介入。

除了监管因素之外，双方背后共同的投资机构也从中调停。大战数月后，两家企业达成共识，美团打车和滴滴外卖都暂停扩张，握手言和。

实际上，当时双方各自面临的形势也为暂时休战提供了时机。美团在2018年6月提交了招股书，并在3个月后登陆港交所。如果美团打车不停止大规模补贴，财务状况会十分不好看，无疑对上市不利；而滴滴在2018年也连续遭遇了多起顺风车安全事件，最终不得不暂时下线该业务进行安全整改，也无暇再与美团开战。

边界与核心

“太多人关注边界，而不关注核心。”这是王兴关于美团业务边界的一句名言。

在他看来，万物其实是没有简单边界的，所以他也不给美团和自己设限。只要美团的核心是清晰的——到底服务什么人？给他们提供什么服务？美团就会不断尝试各种业务。

自2010年美团创立以来，先后涉足了团购、电影票、外卖、旅游、打车、云计算、新零售、共享充电宝等多元化业务。这些业务有的成为美团的营收支柱、利润支柱，也有的未见起色而被放弃。

美团联合创始人王慧文曾对内公布过美团探索新业务的五大标准：是否符合企业使命，“让大家吃得更好，活得更好”；新业务所处的行业，在未来一段时间是否会发生巨大的变化；新业务所处的行业，用户和商家是否对现状满意；新业务未来的市场规模；跟美团已有业务之间的关系。

王兴在解释美团为何做打车时也表示，一方面现有网约车不能完全满足用户的需求；另一方面网约车是lbs服务（基于位置的服务），而美团的业务也是和位置相关的。

与王兴对美团业务边界的思考相比，程维对滴滴的定义则十分不同。

2012年创立的滴滴，其竞争对手一直是打车领域的企业，不管是本土的快的还是跨国的Uber，皆是如此。自2016年滴滴与Uber中国合并后，滴滴在国内再也没有了竞争对手，这也让程维开始重新思考滴滴未来的发展。

与Uber中国合并完成之后，程维将自己办公室墙上的字从“日拱一卒”换成了“虚心”。他给滴滴制定的下一步战略是：拓展全球化出行业务、发展共享新能源汽车、研发自动驾驶。

虽然滴滴也内部孵化了小桔车服、滴滴金融、自动驾驶等多元化业务，不过程维此前给滴滴制定的赛道一直未完全脱离出行这个大领域。

对于企业的多元化，程维曾表态，这个世界上绝大多数最成功的公司，都是选择了一个很大的领域，然后在这个领域里做到极致去赢的。无边界的扩张，任何机会都抓，历史上做成的只有GE，但GE是工业时代的公司，它依靠资本加上组织能力去赢。“太多横向业务和一家投资公司又有什么区别呢？”他直言。

正是两人对企业边界思考的不同，让滴滴和美团的发展轨迹差异巨大。也让美团正式成为滴滴的竞争对手时，大大超出了程维的意料。

终局难料

历经与美团一战，程维对滴滴的未来战略也有了新的思考。今年4月，程维在滴滴内部战略会上公布未来3年的战略目标，除了四轮（网约车、出租车、代驾和顺风车）和两轮（青桔单车和电单车）这两大主业之外，他还提出滴滴要探索新赛道，未来3年全力推进外卖和创新业务发展，为全球更多用户提供本地化服务。

以外卖业务为例，虽然滴滴外卖在国内没有进一步扩张，却在海外市场大规模推进，比如墨西哥和巴西。一方面自然是当地有外卖需求，另一方面滴滴也保留了外卖业务这张对美团的制衡牌，一举两得。

同时，今年初的新冠肺炎疫情也在加速滴滴的转变。

疫情期间，由于网约车短暂停运、以及人员隔离政策，整个网约车行业可谓损失惨重。今年3月底，曾有滴滴专车司机向新浪科技表示，平台上的订单和收入相比疫情前下滑了近80%。随着国内疫情逐步得到控制，滴滴总裁柳青这月初在接受外媒采访时表示，滴滴在中国的订单量已经恢复到疫情发生前的60%至70%。

不过在中国疫情好转的同时，海外市场正在经历疫情的爆发。这也对滴滴的国际化业务带来挑战。“不同的国家有不同的战略。有国家的社交隔离政策不太严格。我们看到的下降没有那么严重，但回升情况也不确定。”柳青说。

在出行主业从疫情影响中艰难恢复的同时，滴滴加快了新业务的探索进程。

今年3月起，滴滴先后上线了跑腿、同城取送件、货运新业务，甚至成立了一家北京小桔国际旅行社有限公司，经营范围包括境内外旅游、火车票销售代理、航空机票销售代理、酒店管理等，进军旅游市场的意图明显。

按照滴滴官方的说法，滴滴上线跑腿业务希望为社区居民提供便利同时，也为平台上的代驾司机师傅们提供更多获得收入的机会。不过值得注意的是，美团早在2017年就上线了跑腿服务，根据媒体报道，美团跑腿业务日单在几十万左右，高峰时可达一百万。

美团配送总经理魏巍在谈及滴滴入局跑腿业务时委婉的回应称，要看滴滴能不能重构用户体验，长期来看效果如何还未知。

与跑腿业务相比，滴滴如果真的进军旅游市场，王兴无疑会更紧张。

一方面酒旅业务是美团的主营业务之一，虽然收入规模无法与外卖业务比肩，但该业务的毛利却是最高的，为美团贡献了不少利润；另一方面，疫情期间旅游市场遭受了巨大冲击，美团酒旅业务也不例外。滴滴此时入局旅游市场，倒也算不错的时机，但滴滴官方并未就此消息的真实性向新浪科技置评。

与两年前的那一战相比，此时的程维不断在加固护城河，同时主动发起战争。不过现在的美团也已今非昔比，日前其市值刚刚超越1000亿美元大关，成为国内第三大互联网企业。

王兴曾说，如果美团和滴滴打起来，这不是一场战役，而是一场战争。而这一次，王兴会如何应对“老朋友”程维的转守为攻？这场战争的终局又会如何？我们拭目以待。