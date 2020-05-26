美团突破千亿美元王兴身家突破百亿，业绩亏损为何暴涨

5月26日消息，美团点评-W首季经调整亏损2.16亿元优于预期，股价涨幅扩大至9%，现报137.8港元，市值突破8000亿港元。美团也成为腾讯、阿里之后，国内第三家市值跨过千亿美元门槛的互联网公司。

目前来看，中国超过千亿美元的上市公司已经高达13家。其中，根据新浪港股实时数据，阿里巴巴市值5487亿美元，腾讯5203亿美元，台积电2558亿美元，工行市值2490亿美元，贵州茅台市值2406亿美元，建行2002亿美元。

▲ 新浪港股制图，数据来自wind资讯

业绩显示，美团一季度总收入168亿元，同比下降12.6%，环比下滑40.5%。经营亏损17亿元，去年同期亏损13亿，亏损同比扩大31.6%；经调整后净亏损2.16亿元，去年同期该数据为净亏损10.49亿元，净亏损同比收窄79.4%。

那么这个业绩怎么样呢？综合彭博数据，市场预期美团上季收入按年跌19%至155.9亿元人民币，经调整亏损将达到11.1亿元人民币。也就是说美团一季度虽然亏损扩大至17亿美元，但无论营收还是净利都是远远超过市场预期的，这也是美团大幅上涨基本面原因。

基本面以外，就整个市场来看，全球进入负利率时代，货币贬值加速，在中国房价不炒的前提下，更多的资金为避免全球大放水带来的货币贬值，跑步入场全球优质的核心资产。这也是就是为何美股的GAANG不断暴涨，且创出新高；A股的茅台不断创新高，港股的美团创新高，腾讯自低点涨了30%多，阿里虽然投资收益大幅下滑拖累业绩，依然是中国市值最大的公司。

最后，美团的具体业务情况如何呢？1）外卖业务一季度收入95亿元，同比下滑11.4%，外卖业务亏损人民币0.7亿元，2019年同期亏损1.5亿，但2019年第四季度盈利人民币4.8亿元。2）到店、酒店及旅游的收入31亿元同比减少31.1%，环比减少51.3%。利润同比下降57.3%、环比下降70.8%至6.8亿元。3）新业务及其他分部的收入42亿元同比增长4.9%，除了美团闪购、美团食杂零售业务和小额贷款业务收入所有增长。

虽然，具体业务收入都有所下滑，但新业务部分业务还是有亮点的。重要的是，美团的销售成本由2019年同期的人民币141亿元减少18.1%至2020年第一季度的人民币116亿元，占总收入的百分比由73.6%减至69.0%。成本的大幅减少，也部分冲销了美团收入的下滑，使得净亏损小了很多。

对此，丫丫点评道，整体来看各业务的降幅属于可接受范围内，另外从疫情下用户数和活跃商家同比增长可以看出美团业务坚韧程度。每笔订单均价的同比增长，是由于消费结构发生了变化，多了很多正餐消费，这其实有利于后续的消费习惯养成。

账户里数百亿的现金，也让其具备度过疫情的能力，以及疫情后快速恢复的底气。一季报主要还是验证美团的抗压性，后续业务大概率也在快速恢复当中。对于美团的发展还是需要关注美团做了什么。

除了市值的增加，王兴的身家我们再次来一次计算。根据港交所披露易，王兴最新持股5.73亿股计算，王兴持有身家为790亿港元，折合101.9亿美元。根据福布斯实时数据，王兴个人财富为110亿美元，为中国第20大富豪。