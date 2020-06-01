B站儿童节送了个“大礼物”——哔哩哔哩视频卫星

IT之家6月1日消息 今天，B站送出一份巨大的“儿童节礼物”——哔哩哔哩视频卫星。这一卫星将于6月下旬在酒泉卫星发射中心发射。

IT之家了解到，哔哩哔哩视频卫星是一颗多功能遥感视频卫星，具有高精度三维立体成像功能，可实现高分辨对地遥感观测，捕捉夜晚城市微光，观测地球极光变化，还能对月球等空间天体进行观测。

未来哔哩哔哩视频卫星还将在卫星拍摄的海量遥感视频、图片的基础上更新科普内容，包含科技、人文、历史、地球、公益、教育等多个领域，用卫星航拍整个地球。