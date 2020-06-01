上交所已受理中芯国际科创板上市申请

IT之家6月1日消息 《科创板日报》消息，上交所已受理中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请。

5月15日，中芯国际在港交所公告，中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议，国家集成电路基金II及上海集成电路基金II（作为中芯南方的新股东）同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。中芯南方已成立及建立庞大产能，并专注14纳米及以下工艺和制造技术。中芯南方已达致每月6,000片14纳米晶圆的产能，目标是达致每月35,000片14纳米及以下晶圆的产能。

IT之家此前报道，华为麒麟 710A 正式实现商业化量产，并由荣耀Play4T搭载预装，“麒麟710A”是由中芯国际完成芯片代工制造环节，采用14nm制程工艺，主频2.0GHz，属于此前麒麟710的降频版。“麒麟710A”代表着实现国产化零的突破，是中国半导体芯片技术的破冰之举。

公开资料显示，中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂，以及一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂。

中芯国际2019年收入约31.16亿美元，毛利率20.6%；归属净利润约2.35亿美元，税息折旧及摊销前利润13.7亿美元，创历史新高。