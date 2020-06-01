【IT之家评测室】荣耀智慧屏X1系列体验：65英寸4K大屏，3299元，开机无广告

去年8月荣耀推出首款大屏产品，上市以来获得了很多消费者的喜爱，各大厂商似乎也嗅到商机，纷纷推出了自家的智慧屏产品。

5月18日，新品荣耀智慧屏X1系列发布。全新的智慧屏系列在保持性能和交互优势基因的同时，将品类价格再一次降低，其中55英寸版本售价仅为1699元。IT之家收到了荣耀智慧屏X1的65英寸版本，并进行了简单的体验。那么荣耀智慧屏X1系列表现如何呢？一起来看看吧。

外观

先来简单看看外观，荣耀智慧屏X1采用4K全面屏，分辨率为4K UHD（分辨率3849×2160），官方标称具备92% DCI-P3广色域，这样的参数在很多同价位大屏产品中也算是少有的存在。

新款荣耀智慧屏X1系列屏占比达到了94%，采用了窄边框的设计，配合简约设计的支架，使得荣耀智慧屏X1系列从正面看去十分简洁，这样的设计是可以让出视觉的重心，也能带来更震撼的沉浸观感。

接口方面，荣耀智慧屏X1系列配备了三种输入接口分别是：HDMI 2.0×3、AV×1、DTMB×1；两种输出接口：S/PDIF×1、HDMI-ARC×1；此外还有一个USB 3.0接口和一个以太网口。

此次荣耀智慧屏X1系列标配的遥控器与之前的设计完全相同，但直接将NFC内置，这让后续手机投屏的操作更加便捷了一些。

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硬件

看完了外观，我们来聊聊硬件配置。硬件配备上，荣耀智慧屏X1系列采用了鸿鹄818智慧芯片，做为荣耀自研的旗舰级芯片，它采用了2×A73+2×A53的四核旗舰架构CPU，Mali G51 GPU，支持多任务内存访问调度技术。官方称，其带宽有效利用率超越行业50%，多任务并行流畅度领先于行业一代。

鸿鹄818不仅处理性能强，在解码方面也足够强悍。此次荣耀智慧屏X1系列拥有独立的Video Decoder解码模块，解码性能出众，支持[email protected]，AVS2/H.265/VP9 以及 [email protected]、[email protected]解码。要知道同价位段产品能实现8K解码流畅播放的很少，尽管8K解码可能并不会经常用到，但这足以体现出荣耀智慧屏X1系列芯片性能的强悍。

除了鸿鹄818，荣耀智慧屏X1系列此次还搭载了与旗舰手机等同级别的旗舰级Wi-Fi芯片海思Hi1103，支持2*2 MIMO天线，5G频段环境下全球率先支持160MHz带宽，最高速率高达1.7GHz。并且海思Hi1103还支持2.4GHz/5GHz，这意味着如果路由器离智慧屏近，用户可以选择延迟更低速度更快的5GHz Wi-Fi，这能带来更稳定快速网络环境，也在用户在线观看4K视频、使用无线投屏功能时提供了更好的体验。

（支持5G Wi-Fi连接）

此次IT之家体验的是65英寸版本的荣耀智慧屏X1，其分辨率为3849*2160，拥有4K超清的画质表现，加上高达94%的屏占比，在大屏观影中沉浸之感异常震撼。而且这块屏幕还具备92% DCI-P3广色域，画面对比度更高，色彩表现力强，既真实又有层次感。

通过4K分辨率测试图的屏摄可以看到，测试图中的文字和细节都能体现出来，达到了4K分辨率的标准。

（4K电视分辨率测试图屏摄）

显示色块图时，测试图中的颜色自然和谐，无明显并阶；色彩分布图中能看到较为明显的三角形，色球图中的球体层次丰富，过渡柔和细腻。

（4K电视色彩与可视角度测试图屏摄）

（4K电视影调层次还原测试图屏摄）

通过上述测试，屏幕中没有出现明显的色彩不均匀的现象。总体来看，荣耀智慧屏X1 65英寸版的这款面板显示效果还是很不错的。

画质一部分靠面板规格，另一部分靠的是算法优化。得益于鸿鹄818智慧芯片的加持，荣耀智慧屏X1系列引入了诸多画质引擎对内容资源进行优化，通过6大关键算法全面提升画面水平。

MEMC画质引擎：通过运动估计和运动补偿插帧技术，动态画面能够明显提高流畅度。作为区分高端、低端产品的分水岭，MEMC技术对于用户大屏体验影响巨大。

荣耀智慧屏X1搭载支持有载MEMC运动补偿技术，通过鸿鹄818芯片和算法预估图像之中的物体运动轨迹，补偿出视频源中可能缺失的部分画面细节，以提高高速运动下的画面帧数。不过需要注意的是，该功能开启时会有一个运算的过程，随之会带来画面延迟的副作用，在看视频时感知不到，但如果将游戏机连接至智慧屏进行游戏时便能明显感觉到延迟的存在。因此使用荣耀智慧屏X1进行游戏时，在设置中关闭相关功能或者将画质切换为“游戏模式”会有更好的游戏体验。（如果开启了画质自动调节，智慧屏检测到游戏机信号视频信号输入会自动切换至游戏模式）

SR画质引擎：利用超分辨率算法插帧提升低分辨率视频的清晰度，让高清视频也能拥有超清视频的观看效果。

NR画质引擎：在时域空域联合降噪下，高压缩比网络视频画面噪声能够得到明显抑制，从而实现智能降噪效果，提升画面清晰度。

DCI画质引擎：通过对不同画面亮度分布的智能分析，DCI画质引擎可以实现全局和像素级别亮度动态范围调节，从而在亮度和色彩对比度上达到最优效果。

ACM画质引擎：可以将窄色域拓宽到广色域屏幕显示，依据色调、饱和度和亮度三个维度对颜色进行三维精准定位，将屏幕色彩显示能力优化还原为真实自然、饱满生动。

HDR高动态范围成像：增强视频动态对比度，强化高光、暗场区域表现力，使画面拥有更加鲜明的明暗对比效果。

此外，荣耀智慧屏X1成为首款通过莱茵无频闪大屏专项认证的产品。据官方介绍，荣耀智慧屏X1屏幕全程采用DC调光，能够避免出现亮暗交替变化的频闪现象，进而缓解用户长期观看带来的视觉疲劳。

而在音质方面，此次荣耀智慧屏X1系列配备了4个10W的扬声器，分别为两个全频扬声器和两个蚕丝高频扬声器。IT之家使用荣耀智慧屏X1随便看了一段电影，就笔者自身的感受是，荣耀智慧屏X1的低音浑厚、高音清澈明亮，特别在大场面处感受颇深，令我非常惊喜。不过荣耀智慧屏X1能不能满足音乐发烧友们挑剔的耳朵，这就需要大家自己去体验一番了。

此外，荣耀智慧屏X1承袭了HUAWEI Histen五大音效技术，分别是智能声场扩展、瞬态失真矫正、对白增强、响度自适应、智能低音。同时还内置了31段EQ调节算法，相比于普通的12段EQ调节，荣耀智慧屏X1具备更大的调节空间。

交互

荣耀智慧屏X1系列延续了前代的优良基因，拥有除了显示之外的更多交互功能，比如HONOR Magic-link功能，使用支持该功能的手机靠近遥控器NFC区域即可轻松投屏，无需安装第三方App，也不用繁琐的扫码，即使没有连接Wi-Fi也能完成这一操作。有人会说“我没有华为/荣耀手机，这功能对我没用啊”，其实不然，无论手机还是电脑平板，只要是支持投屏的设备，使用常规投屏操作依旧可以投屏。

投屏的实际体验感受是，如果你使用华为/荣耀手机，投屏的时延非常短，大概在100ms以内，而且荣耀智慧屏X1系列支持1080p 60fps高清投屏，将手机游戏画面投屏到荣耀智慧屏X1上，就可以大屏打游戏，简直爽爆了！不过投屏打游戏比较适合连接手柄操作，不然摸不到虚拟按键的位置还是体验不太好。笔者使用手柄连接手机游玩《帕斯卡契约》，基本上感觉不到操作的延迟，体验很不错！但笔者使用的是自己的华为P30 Pro，至于其他品牌的手机能不能做到这样的低时延，后续IT之家会在专项体验中进行测试。

除了超低延迟的投屏，荣耀智慧屏X1系列还支持智慧双投功能，也就是支持两个手机同时投屏，两个人一起玩游戏、一起购物，分享彼此的内容。

而通过配套的智慧屏App，基本可以丢掉遥控器了。在智慧屏App中，手机摇身一变成为荣耀智慧屏的触控屏和遥控器，同时手机还能作为扬声器接收智慧屏的声音，这意味着你可以在手机上插着耳机听智慧屏中正在播放的内容，这就是你独享的Moment。

（有趣的是，如果打开智慧屏App的遥控器功能，手机锁屏界面就会变成右边的样式）

另外，手机里的图片、视频等等，都可以通过智慧屏App用HUAWEI Share分享到荣耀智慧屏X1系列上，让家里人一起欣赏生活中的美好瞬间。

荣耀智慧屏X1系列还支持HiLink协议，在专属页面中可以一屏掌握AIoT设备服务状态。你可以像手机控制智能家居一样，通过智慧屏X1系列随心控制家中的空调、灯光、洗衣机等等，让你通过智慧屏了解家里的一切。

此次荣耀智慧屏X1系列也带来了更智能的语音助手YOYO，6麦克风带来的远场语音唤醒不需遥控器就能使用。YOYO目前也支持粤语和四川方言的识别和连续对话，无需重复唤醒。

荣耀智慧屏X1的语音还可以做到一个很新奇的功能，你在外用手机和别人畅联通话时，回到家就可以无缝切换到智慧屏，这项功能非常适合多人电话会议的进行。

内容

在内容方面，荣耀智慧屏X1系列整合了酷喵、极光TV等业界主流视频平台，内容范围覆盖热门电影、影视剧集、综艺、音乐、体育、动漫和纪录片等领域。

此外荣耀智慧屏X1增加了专属的儿童模式，可以设置观看时长，同时还拥有定制儿童内容分级以及低蓝光护眼的功能。

另外，荣耀智慧屏X1预计将于6月底上线K歌模式，内容资源方面将依靠全民K歌，届时还能和亲朋好友在家中享受K歌的乐趣，这对于K歌爱好者来说绝对是个值得体验的好功能，尽请期待吧~

总结

常常有网友们戏称“自研猪肉香啊！”的确，得益于自研芯片的优势，荣耀将旗舰级的电视芯片下放到更低价的大屏智能终端中。以这台65英寸的荣耀智慧屏X1来说，2999元的首发价格可以说是超值，更何况其整体画质表现、图形引擎以及旗舰级电视处理器的高端配置都是其亮点，并且依旧保留了开机无广告的优点。

另一方面，荣耀智慧屏X1系列延续了前代多屏互动的特性，能让更多的用户花更少的钱体验到更智能的大屏影音体验。主打价格优势和越级配置，荣耀智慧屏X1系列在高端体验和普惠大众之间找到了一个平衡点。