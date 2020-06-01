内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>电商

京东618省钱日历：1日超级秒杀，百亿补贴狂欢

2020/6/1 18:32:50来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年的电商618已经拉开大幕，本文整理了2020年京东618每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

京东京享红包（每天点此3次）

• 天猫超级红包（每天可抢3次）

6月1日，京东正在进行超级秒杀日活动，今日重点是电脑数码、家电3C、图书狂欢、运动鞋服等品类，爆款不止5折，好物低至9.9元，好物价保30天，无需等待618巅峰狂欢，现在即可入手了。

今日重点活动会场

会场优惠详情
超级秒杀日爆款不止5折
秒杀主会场爆款24期免息
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
电脑数码爆款5折限量抢，最高24期免息
运动鞋服领券每满300减60
图书开门红每满100减50、跨店满128减100
家装建材京贴跨品类每满300减40
美妆大牌爆款低至5折、每满199减100
实时热销榜最火的热销单品

618重点活动预告

日期重点活动
6月2日手机开门红
美妆护肤
6月3日风尚服饰
6月4日京东超市
6月5日精致护理
6月6日

时尚潮流
鞋靴箱包

6月7日生鲜超级秒杀
6月8日手机PLUS DAY
6月9日家装建材
居家生活狂欢
6月10日家电狂欢
6月11日电脑数码
6月12日手机狂欢日
6月13日3C生活日
6月14日京东国际狂欢
6月15日

医疗保健
享受美好生活

6月16日

珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促

6月17日超级直播
6月18日

电脑数码
家装建材

6月19日全品类返场
6月20日
小龙虾单品日

image.png

今日热销爆款

京东荣耀路由3 AX3000  WiFi 6+ 路由器凌霄双核高速199元直达链接京东Apple Watch Series 5智能手表（GPS款 44毫米)深空灰色铝金属表壳 黑色色运动型表带2669元直达链接京东格力3匹 云锦 一级能效 变频冷暖 空调立式柜机百亿补贴6999元直达链接京东任天堂 Switch 国行续航增强版 红蓝主机百亿补贴整点抢券1649元直达链接京东荣耀智慧屏X1 55英寸 2G+16G百亿补贴减300元1699元直达链接京东Apple iPhone 11 (A2223) 128GB 黑色领券减900元5099元直达链接京东四季沐歌 实木定制浴室柜 组合4件套下单减300元、领券减100元2098元直达链接京东格力1.5匹 云锦 一级能效 变频 壁挂式卧室空调挂机2699元直达链接京东Apple iPhone SE 2  (A2298) 64GB 黑色领券减200元2999元直达链接
【广告】
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：京东618

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    