京东618省钱日历：1日超级秒杀，百亿补贴狂欢

今年的电商618已经拉开大幕，本文整理了2020年京东618每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

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6月1日，京东正在进行超级秒杀日活动，今日重点是电脑数码、家电3C、图书狂欢、运动鞋服等品类，爆款不止5折，好物低至9.9元，好物价保30天，无需等待618巅峰狂欢，现在即可入手了。

今日重点活动会场

会场 优惠详情 超级秒杀日 爆款不止5折

秒杀主会场 爆款24期免息 超级百亿补贴 秒杀爆品疯狂优惠 电脑数码 爆款5折限量抢，最高24期免息 运动鞋服 领券每满300减60 图书开门红 每满100减50、跨店满128减100 家装建材 京贴跨品类每满300减40 美妆大牌 爆款低至5折、每满199减100 实时热销榜 最火的热销单品

618重点活动预告

日期 重点活动 6月2日 手机开门红

美妆护肤 6月3日 风尚服饰 6月4日 京东超市 6月5日 精致护理 6月6日 时尚潮流

鞋靴箱包 6月7日 生鲜超级秒杀 6月8日 手机PLUS DAY 6月9日 家装建材

居家生活狂欢 6月10日 家电狂欢 6月11日 电脑数码 6月12日 手机狂欢日 6月13日 3C生活日 6月14日 京东国际狂欢 6月15日 医疗保健

享受美好生活 6月16日 珠宝饰品

钟表神券日

家电高潮期

图书大促 6月17日 超级直播 6月18日 电脑数码

家装建材 6月19日 全品类返场 6月20日

小龙虾单品日





今日热销爆款

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