京东618省钱日历：1日超级秒杀，百亿补贴狂欢

今年的电商618已经拉开大幕，本文整理了2020年京东618每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
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6月1日，京东正在进行超级秒杀日活动，今日重点是电脑数码、家电3C、图书狂欢、运动鞋服等品类，爆款不止5折，好物低至9.9元，好物价保30天，无需等待618巅峰狂欢，现在即可入手了。
今日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|超级秒杀日
|爆款不止5折
|秒杀主会场
|爆款24期免息
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|电脑数码
|爆款5折限量抢，最高24期免息
|运动鞋服
|领券每满300减60
|图书开门红
|每满100减50、跨店满128减100
|家装建材
|京贴跨品类每满300减40
|美妆大牌
|爆款低至5折、每满199减100
|实时热销榜
|最火的热销单品
618重点活动预告
|日期
|重点活动
|6月2日
|手机开门红
美妆护肤
|6月3日
|风尚服饰
|6月4日
|京东超市
|6月5日
|精致护理
|6月6日
时尚潮流
|6月7日
|生鲜超级秒杀
|6月8日
|手机PLUS DAY
|6月9日
|家装建材
居家生活狂欢
|6月10日
|家电狂欢
|6月11日
|电脑数码
|6月12日
|手机狂欢日
|6月13日
|3C生活日
|6月14日
|京东国际狂欢
|6月15日
医疗保健
|6月16日
珠宝饰品
|6月17日
|超级直播
|6月18日
电脑数码
|6月19日
|全品类返场
|6月20日
|小龙虾单品日
今日热销爆款
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