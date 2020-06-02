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贝壳找房与百度地图达成合作，地图 App 实现 VR 看房

2020/6/2 12:04:26来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

6月2日午间消息，贝壳找房近日宣布与百度地图达成合作，正式推出基于百度地图丰富房产社区POI点的房产信息服务内容。用户在租房、买房时，在百度地图上选择喜欢或适合的区域和小区，便可以直接看到小区详情 、房屋价格、在租在售房源等信息，在地图上直接选房找房。

据介绍，用户打开百度地图，输入小区名称，点击即可进入小区详情页，查看小区房价、在售和在租状态等概览信息。点击“在售房源”或“在租房源”，即可进行房源筛选、户型查看，进一步了解房源相关信息。

值得注意的是，贝壳VR看房、在线咨询等功能也可以直接选择。尤其在新冠疫情期间，通过这一工具，消费者在家就实现了看房、选房和买房的全流程体验，促进了效率的提升。

据悉，双方将在未来持续加强信息打通，以更具智能化和信息化的方式打造买卖房产新体验。比如用户通过小区概况中的详情卡片，或直接点击小区详情频道，就可以直观看到该小区的建成年代、建筑类型、建筑结构、占地面积等信息。通过概况中的周边配套卡片可以进入小区周边信息筛选页面，在图区展示小区周边的交通、银行、医院、餐饮、学校、购物等六大类主要信息。

据悉，贝壳找房搭建的不动产基础数据库楼盘字典live已经覆盖全国330个城市53万个小区，收录超过2.19亿套房屋，38万经纪人参与动态维护。

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关键词：贝壳百度地图

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