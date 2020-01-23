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百度上线实时疫情通报，百度地图可查询发热门诊

2020/1/23 21:32:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

百度官方表示，近期，“新型肺炎”牵动人心，面对突发疫情，我们在各产品中紧急上线了相关功能，方便大家及时掌握最新、最权威的信息。

1、百度“抗击肺炎”频道

大家可以在百度搜索“新型肺炎”、“新型冠状病毒”等关键词，进入到专题聚合页中，及时掌握最新、最权威的相关信息和报道。

2、新型冠状病毒肺炎疫情实时通报

百度还上线了实时疫情地图、疫情热搜，方便大家随时了解疫情的最新情况。

3、百度地图上线“发热门诊地图”

百度地图依据卫健委官方数据，已紧急上线“发热门诊地图”。

大家可直接通过百度地图APP搜索“发热门诊”，查看附近开设发热门诊的医疗机构名单，或直接搜索医院名称，点击医院地址进入详情页，查看是否设有24小时发热门诊。首批已上线北京、上海、武汉、成都四个城市的数据。

此外，大家还可以通过打开百度地图中的热力图图层，查看到实时人口流量密度，以此来决定出行路线，避开商圈、交通枢纽等人流密集场所。

4、百度迁徙系统升级

百度迁徙系统将指定城市分析来源和目的地从此前的10个扩展为50个。

大家可查看全国除港澳台外所有城市的迁徙状况，每个城市从春运首日至昨日的迁徙走势，以及全国热门路线、热门目的地、热门出发地。

http://qianxi.baidu.com/

同时，也希望大家能够积极防护，戴口罩、勤洗手、少出门，杜绝野味，保护自己。

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关键词：百度百度地图疫情

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