格力董明珠：奥克斯这次赔了 4000 万，还有个官司要让它赔 1 个亿

IT之家6 月 2 日消息 格力电器董事长董明珠在 “中国企业大讲堂”称，奥克斯这次赔了我们 4000 万，还有一个官司要让它赔 1 个亿。

董明珠表示，部分地方政府不是保护企业，而是包庇企业，导致被侵权的企业不愿意投入技术研发。变成劣币驱除良币。董明珠还称，“我们打公开举报信还受到打压”，“是非常艰难的”，“很开心这次国家市场监督管理局出手了，最起码（奥克斯）向社会公开道歉了”。

IT之家此前报道，中国裁判文书网 4 月 20 日发布的裁定书显示，格力诉奥克斯侵犯专利权一案于 2017 年 1 月提起诉讼。广东省高级人民法院于 2019 年 8 月 30 日作出（2018）粤民终 1132 号二审判决，维持广州知识产权法院一审原判，认定宁波奥胜贸易有限公司恶意侵权成立，判决后者向珠海格力电器股份有限公司赔偿 4000 万元。

资料显示，2012 年，格力推出搭载了当时最新的大导风板推出机构技术的全能王 U 尊空调，不久后，市面上的奥克斯空调出现了搭载相同技术的空调。

董明珠在谈及高科技竞争时表示，要做好最坏的准备，“我们已经有所思考”。她强调，一是要创新，关键技术要自己掌控，二是应该分享技术，“我们是非常包容的，作为我来讲，不应该去封锁他们”。