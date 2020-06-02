杨柘加入小米，能否为中国区和高端化带来新气象？

今日小米再次引入了一位手机圈高管，前魅族高级副总裁杨柘入职担任小米集团副总裁、中国区 CMO。

杨柘此前曾在三星和华为的职业生涯中，为两大品牌在中国市场的发展以及高端品牌形象的建立作出贡献。而此次小米引入杨柘的意图也正在于此，手机厂商们在中国市场的竞赛愈发激烈，小米需要有所突破；Redmi 品牌拆分后，小米品牌也亟需建立起高端品牌形象。

杨柘会成为小米手机中国区发展和高端化的推手吗？

基本盘中国区

中国市场是小米的基本盘和福地，成立于 2010 年的小米，两年半便成为中国市场第一、全球第三；但中国市场也是小米目前最需要破局的区域，经历 2015 年和 2016 年的低谷期之后，小米虽然借助海外市场实现了整体份额的回归，但收复中国市场一直是雷军的心结。

早先雷军曾定下了十个季度重回国内第一的目标，不过随着国内市场形势的变化，雷军将其修正为 “三年决胜中国市场，稳三望一”。

为了中国区有所突破，小米在人事、渠道等方面进行了多项调整。

2019 年 11 月，加入小米近 1 年的前金立总裁卢伟冰从小米董事长兼 CEO 雷军手中接过了中国区总裁一职。也开启了小米在中国区的新战役。

卢伟冰负责中国区不久便开始了一系列架构调整。今年 1 月初，小米中国区成立销售一部，老兵张剑慧负责，包含小米网、小米之家、授权店业务；成立销售二部，挖来原小辣椒创始人王晓雁负责，包含电商一部、电商二部、电商三部业务；成立销售三部，于澎负责，包含运营商业务、省包业务、NKA 和 DKA 业务、专营店业务。

渠道是小米中国区发展的重要着手点之一。雷军此前透露，计划三年追加专项投入 50 亿，用于线下合作伙伴的额外奖励、渠道创新建设投入、团队培养与激励。

卢伟冰也曾向新浪科技表示，小米后续将加大线下渠道投入，同时打通线上和线下，探索新零售。随后今年 4 月底，小米提拔有品总经理高自光为集团副总裁，转岗负责中国区新零售业务。

此次引入杨柘担任中国区 CMO，实际上也是小米完善中国区人事架构上的再延续。小米在中国区的产品、品牌营销、渠道等环节的能力都需要进一步构建。而加入小米之前，杨柘曾先后就职于包括摩托罗拉、苹果电脑、三星电子、及华为消费者事业部、TCL 通讯和魅族等企业，在消费电子行业经验丰富。

日前，雷军在接受新浪科技采访时再次强调了中国市场的重要性。他表示，虽然今年一季度小米海外市场收入占比已经达到 50%，但小米一定要在守住中国市场的同时进行全球化，否则就是无源之水，无本之木。“我们在中国也要大力扩张市场份额。”他说。

高端化之战

小米在去年将小米品牌与 Redmi 品牌拆分，Redmi 品牌专注性价比，小米品牌则要走向高端。

在今年发布的小米 10 系列上，雷军将小米 10 的起售价定在了 2999 元起，并称是小米真正冲击高端的首款产品。根据小米方面公布的数据，小米 10 系列发售后 2 个月内出货量突破 100 万台。

此外，根据小米 2020 年第一季度财报数据，小米智能手机平均售价提升 7.2%。其中，中国大陆市场智能手机平均售价同比上升 18.7%，海外市场同比上升 13.7%。这一提升幅度相比 2019 年有了较大增长。

虽然双品牌策略有所奏效，但小米手机平均售价依然只有 1038 元，与华为、苹果、OV 等对手相比还是存在着一定差距，尤其是在小米产品和品牌的溢价能力上。

为了打造高端，小米也为之引入了多位外部人才。比如前联想集团副总裁常程，加入小米后担任集团副总裁，负责手机产品规划；还引入了努比亚联合创始人、副总裁苗雷，担任小米手机相机部总监，加强相机研发。

就目前小米品牌高端化的进程而言，产品和渠道层面的支撑能力正在构建，但在品牌形象方面还需要有新的突破。这可能也是这个时间点引入杨柘的原因所在。

杨柘是手机营销圈的老兵，其职业生涯中最有名的操盘案例发生在三星和华为这两家全球前二的手机厂商之上。在任职三星期间，他主要负责三星手机 Anycall 品牌在中国地区的推广与品牌提升，并主导推出了心系天下系列 W699 臻金等系列商务机型，在中国高端手机市场实现了不错的成绩。

在华为期间，P7 的君子如兰、P8 的似水流年、Mate 7 的爵士人生，这些营销都是杨柘的操盘。华为手机在品牌形象与产品销量方面实现了转变与提升。

此次加入小米，杨柘也是负责中国区市场营销战略制定、计划实施以及品牌建设和推广等工作，凭借在三星和华为的经验，或有望为小米在品牌建设、市场营销方面带来新的气象。

不过在 TCL 通讯和魅族的经历中，杨柘为这两个手机品牌制定的操盘策略也引发了一定的争议。加入小米之后，他能否适应小米公司的文化、理清小米品牌的定位、制定适合小米的营销打法，仍需拭目以待。