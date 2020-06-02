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Gartner：2020 年第一季度全球手机出货量同比下滑 20.2%，前五只有小米增长

2020/6/2 9:42:46来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家6月2日消息 今天，分析公司Gartner发布报告，2020年第一季度全球智能手机出货量2.99亿部，同比下降20.2%。报道指出，受全球疫情的影响，全球智能手机市场经历了有史以来最严重的下滑，包括苹果和多数中国手机厂商都因工厂临时关闭而受到了严重影响。

根据报告的内容，三星、华为、苹果、小米、OPPO中，只有小米的手机出货量同比增长1.4%，其余四家较2019年第一季度均出现下滑。

其中，三星出货量为5533.3万部，同比下滑22.7%，市场占比18.5%；华为出货量为4249.9万部，同比下滑27.3%，市场占比14.2%；苹果出货量为4090万部，同比下滑8.2%，市场占比13.7%；小米出货量为2781.7万部，同比增长1.4%，市场占比9.3%；OPPO出货量为2394.9万部，同比下滑19.1%，市场占比8%。

报告中提到，如果没有发生疫情，苹果可能会在2020年第一季度刷新iPhone的销量纪录，但现实是供应链的产能停止和消费支出的下降阻止了2月份的这一趋势。好在苹果通过线上渠道以及在3月底的产量恢复后，起到了一些积极的作用。

IT之家了解到，今年2月初，苹果公司被迫关闭了在中国的所有零售店，随后不久，苹果公司在全球的其他大部分门店也被迫关闭。不过中国地区的门店从2月底陆续重新开业，到3月中旬，中国地区的所有零售店都已投入使用。

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关键词：小米OPPOvivo

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