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爆料：苹果 iPad Air 第四代改用 USB-C，iPad mini 仍保留 Lightning

2020/6/3 10:30:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 3 日消息 据外媒 9to5mac 报道，供应链博客 Macotakara 今日发布报告称，即将推出的 iPad Air 第四代将采用 USB-C 连接。这也意味着，iPad 产品线中，苹果有望首次在 iPad Pro 之外改用 USB-C。

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该报告援引供应链消息人士信息称，第四代 iPad Air 将采用 USB-C 连接，而新一代 iPad mini 仍将保留 Lightning 接口。

中国供应商表示，iPad Air（第 4 代）将配备 USB-C 接口，而 8.5 英寸的 iPad mini 将采用 Lightning 接口。

IT之家了解到，Macotakara 还指出，第四代 iPad Air 可能会基于 11 英寸 iPad Pro 开发。具体细节目前尚不清楚，但这可能意味着下一代 iPad Air 具有更窄的边框、更大的显示屏和 USB-C 接口。

苹果分析师郭明錤上月报告指出，苹果公司正在开发两种新的 iPad 机型，其中包括 10.8 英寸的 iPad 和 8.5 至 9 英寸的 iPad mini。这些新 iPad 预计将分别于 2020 年下半年和 2021 年上半年推出，产品定位类似于 iPhone SE，卖点是更强大的芯片以及更便宜的售价。

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关键词：苹果

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