淘宝 App 搜索改版：新增 “1 小时达”服务

6 月 3 日午间消息，近日，部分淘宝用户发现，在淘宝 App 搜索 “牙膏”、“洗发水”、“西瓜”等关键词时，搜索结果页会出现 “小时达”频道，点击后展示为天猫超市、淘鲜达及周边商超等提供的商品。用户购买后，商品在 1 小时内送上门。

新浪科技就此向淘宝方面求证，对方称目前没有更多可透露的信息。

目前用户在淘宝购物，收货时间基本在 1-3 天。淘宝此次上线 “1 小时达”服务，电商到家即时配送布局再落一子。