拼多多和淘宝再被列入USTR年度黑名单

北京时间5月6日下午消息,美国贸易代表办公室(USTR)近日发布了《2019年度假冒和盗版恶名市场报告》(2019 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy),中国两大电商平台拼多多和淘宝因知识产权保护等问题再次出现在“2019年度全球恶名市场黑名单”(NML)中,而另一家中国电商企业敦煌网(DHGate)亦名列其中。

美国贸易代表办公室在报告中称,自被列入2018年度NML名单以来,拼多多为减少假冒商品采取了一系列行动,包括将相当大比例的员工投入到打假工作中,推出了品牌关怀计划,发布了知识产权保护门户的英文版本等。

这些措施已经为一些权利持有者(right holder)带来了令人满意的无假率。但也拥有其他一些权利持有者指出,一些品牌的假冒产品仍然很多。此外,权利持有者还指出,拼多多缺乏清晰、透明的知识产权执法政策,这表明其当前的知识产权执法制度虽然朝着正确的方向发展,但目前还不足以应对其平台上的假冒产品。

拼多多还开创了一些打假政策,包括“假1赔10”的赔偿政策,这一系列努力令人赞赏。但鉴于所报告出的假货泛滥,目前衡量这些努力的全部影响还为时过早。

美国贸易代表办公室鼓励拼多多继续完善其知识产权执法体系,制定严格透明的执法政策,加强与权利持有者和执法部门的合作,实现线下执法,以解决权利持有者的担忧。

淘宝2016年首次被列入NML名单。在2018年度报告中,美国贸易代表办公室为淘宝提出了一系列建议,以遏制其平台上的侵权产品。此后,阿里巴巴表示,淘宝已经采取了一系列行动来落实这些建议,并解决了权利持有者的其他担忧。

但是,据权利持有者称,淘宝仍然是中国最大的假冒销售来源之一。一些权利持有者赞扬了淘宝已改进的响应时间和政策,但仍抱怨淘宝上提供销售的假货数量太多,一些打假措施缺乏透明度。美国贸易代表办公室表示,将继续关注淘宝所实施的一系列行动,在解决假冒商品泛滥方面是否明显有效。

美国贸易代表办公室称,在过去的一年里,敦煌网采取了一系列措施来减少其平台上的假冒商品数量。例如,加大对假冒商品卖家的处罚力度,自动化收集全球品牌信息,推出了图像识别系统,并在其假冒过滤系统中增加了许多与品牌相关的关键字等。

尽管如此,敦煌网还是被列入了2019年度NML名单,因为其平台上的假货仍随处可见。美国贸易代表办公室敦促敦煌网继续改进其卖家审查、商品上架政策、报告程序和主动监测,以显著降低假冒商品的可获得性。