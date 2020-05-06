拼多多和淘宝再被列入USTR年度黑名单

北京时间5月6日下午消息，美国贸易代表办公室（USTR）近日发布了《2019年度假冒和盗版恶名市场报告》(2019 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy)，中国两大电商平台拼多多和淘宝因知识产权保护等问题再次出现在“2019年度全球恶名市场黑名单”(NML)中，而另一家中国电商企业敦煌网（DHGate)亦名列其中。

美国贸易代表办公室在报告中称，自被列入2018年度NML名单以来，拼多多为减少假冒商品采取了一系列行动，包括将相当大比例的员工投入到打假工作中，推出了品牌关怀计划，发布了知识产权保护门户的英文版本等。

这些措施已经为一些权利持有者（right holder）带来了令人满意的无假率。但也拥有其他一些权利持有者指出，一些品牌的假冒产品仍然很多。此外，权利持有者还指出，拼多多缺乏清晰、透明的知识产权执法政策，这表明其当前的知识产权执法制度虽然朝着正确的方向发展，但目前还不足以应对其平台上的假冒产品。

拼多多还开创了一些打假政策，包括“假1赔10”的赔偿政策，这一系列努力令人赞赏。但鉴于所报告出的假货泛滥，目前衡量这些努力的全部影响还为时过早。

美国贸易代表办公室鼓励拼多多继续完善其知识产权执法体系，制定严格透明的执法政策，加强与权利持有者和执法部门的合作，实现线下执法，以解决权利持有者的担忧。

淘宝2016年首次被列入NML名单。在2018年度报告中，美国贸易代表办公室为淘宝提出了一系列建议，以遏制其平台上的侵权产品。此后，阿里巴巴表示，淘宝已经采取了一系列行动来落实这些建议，并解决了权利持有者的其他担忧。

但是，据权利持有者称，淘宝仍然是中国最大的假冒销售来源之一。一些权利持有者赞扬了淘宝已改进的响应时间和政策，但仍抱怨淘宝上提供销售的假货数量太多，一些打假措施缺乏透明度。美国贸易代表办公室表示，将继续关注淘宝所实施的一系列行动，在解决假冒商品泛滥方面是否明显有效。

美国贸易代表办公室称，在过去的一年里，敦煌网采取了一系列措施来减少其平台上的假冒商品数量。例如，加大对假冒商品卖家的处罚力度，自动化收集全球品牌信息，推出了图像识别系统，并在其假冒过滤系统中增加了许多与品牌相关的关键字等。

尽管如此，敦煌网还是被列入了2019年度NML名单，因为其平台上的假货仍随处可见。美国贸易代表办公室敦促敦煌网继续改进其卖家审查、商品上架政策、报告程序和主动监测，以显著降低假冒商品的可获得性。