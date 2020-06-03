阿里京东等巨头纷纷出手，为地摊经济添把火

日前，中央文明办在今年全国文明城市测评指标中，已明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容，推动文明城市创建在恢复经济社会秩序、满足群众生活需要的过程中发挥更加积极的作用。

近两个月时间，全国范围内从成都、郑州、南京到青岛等城市，陆续提出放开放了 “地摊经济”“马路经济”，人们已经可以随时在熟悉的街头购物，在夜市吃上爱吃的小吃。



新浪科技记者注意到，包括阿里、京东、腾讯、美团、苏宁等在内多家的企业，在近期公布了对地摊经济、小店经济的扶持措施，为 “地摊经济”再添一把火。

阿里 1688 助推 “地摊经济”扶持计划

5 月 29 日，阿里 1688 发布 “地摊经济”帮扶计划，将提供超过 700 亿元的免息赊购，通过源头好货、数据智能、金融扶持、客户保障四大维度赋能，为超 3000 万 “摊主”提供全方位的进货和经营支持。

供货方面，阿里 1688 将全部通过工厂直供的 “新批发”模式触达 “摊主”，确保没有中间商。数字化夜市地摊进货专区也将同步上线，选品专为 “地摊经济”优化，让 “摊主”们用同样的价买到更好的货。

资金保障方面，阿里 1688 为全国 “摊主”提供 700 亿元的 “诚 e 赊”免息赊购服务，支持摊主在 1688 赊账进货，商品卖出的资金再用于还款和新一轮的采购，赊购额度最高 200 万元，循环额度 + 账期保证 “摊主”资金链健康平稳运转。

销售促进方面，阿里 1688 将应用数据能力，为 “摊主”推送趋势热点，帮助 “摊主”提前发现商机，决策 “进什么货”。“地摊经济”借数字化新批发能力实现智能化，让 “买家更想买，‘摊主’卖更多”。

京东启动 “星星之火”计划

京东发布 “星星之火”地摊经济扶持计划，价格从保供货、助经营、促就业三方面入手，组织超 500 亿元的品质货源，为每个小店提供最高 10 万元无息赊购，全力支持地摊和小店经济。京东预计，该计划将服务百万个便利店 + 百万家地摊，为超 500 万人就业提供供应链和服务支持。

保供货方面，京东新通路将发挥全渠道供货能力，并提供数亿元进货补贴，联动近 10000 家品牌厂商、4000 多家联合仓，为线下零售商家提供价值超 500 亿元的品质货源。

助经营方面，京东新通路将帮助线下零售商家拓展线上经营，为其引入京东自有平台流量，帮助打破地域和空间限制，实现有效引流、获客、增收；同时，通过金融支持、数据支持、物流支持、多元经营拓展，提升线下中小零售商家的经营能力并拓展业务。

促就业方面，京东将集中提供一批灵活就业、居家就业、自主创业、务农增收机会，包括提供一批物流收派、仓库管理、理货打包等岗位，定向投放贫困地区；针对无法外出务工的贫困劳动力就业增收需求，提供一批电商平台智能标注员、兼职云客服等居家灵活就业机会；为贫困地区提供一批餐饮零售、物流区域代理、货运等创业项目和创业支持；同时通过开展直播带货、开辟农副产品上行绿色通道、组织产销对接会等方式，助力贫困劳动力通过农产品销售实现增收。

微信支付发布 “全国小店烟火计划”

6 月 2 日，微信支付面向平台超 5000 万小微商家发布 “全国小店烟火计划”，在线下线上一体化、福利补贴、商家教育指南、经营保障支持方面输出四大全新数字化政策，助力小微商家、高效快速走出困境，实现增收。

据悉，全国微信支付将持续通过低门槛的数字化工具能力推动 “地摊经济”、“夜经济”提档升级，让小微商家实现长期可持续经营。截至 5 月 31 日，微信支付 “小店”交易活跃度达到历史最大峰值，较 1 月疫情严重期间，全国小商家数增长 2.36 倍，交易笔数增长 5.1 倍。

美团启动 “春风行动”百万小店计划

5 月 26 日，美团宣布启动 “春风行动”百万小店计划，采取线上化运营、优惠贷款、安心消费、供应链服务、针对性培训等六大举措，助力小店活下去并且活得更好。

为了帮助商户引流，美团与地方政府联合推出消费券，通过引流为小店增收。截至 5 月 25 日，已有 36 个政府消费券项目和 59 个安心促消费合作项目在美团平台上线。

美团到店综合业务联合本地生活服务商户开展 “安心消费月”计划，为复工复产小店提供流量扶持。为解决小店的资金问题，美团联合金融机构提供了累计 200 亿额度的优惠利率扶持贷款，全国已有超 2 万家商户获得帮扶。与此同时，包括小店在内的外卖新开店商户还可获得一个月免息贷款，优质生意贷商户可通过组合还款合理安排资金，前三个月无需偿还本金。

另外，美团配合监管部门进一步深化 “放管服”改革，积极协助地方监管部门举办餐饮证照 “小升大”培训，帮助小店解决办证难的疑惑。在保障舌尖上安全的同时，让小店能活下去，并且活得更好。

苏宁推" 夜逛合伙人" 计划

6 月 3 日，苏宁宣布推出 “夜逛合伙人”计划，提供 20 亿元夜市启动资金的低息扶持计划，扶持地摊经济。

苏宁 “夜逛合伙人”计划具体包括以下五点：

一，苏宁全国 “当日配”1000 亿本地化直供可追溯优品货源，涉及本地特产、生鲜、原产地、小百货等品类；

二，开放全国家乐福、苏宁小店门店 10000 个冷柜仓储服务，夜市摊主可申请 3 公里内的免费冷链仓储服务；

三，免费开放直播以及社群平台，为夜市摊主提供一键直播培训为夜市摊主提前蓄客并给予 10 亿直播红包支持；

四，苏宁提供 20 亿夜市启动资金的低息扶持计划，为夜市主在资金上提供全力保障；

五，对全国所有政府指定的夜市区摊主全部给予开放上述扶持政策。

苏宁方面称，苏宁小店逐渐开放加盟模式，是助力 “小店经济”复苏的重要支撑，苏宁小店深入城市社区，依靠苏宁集团强大的供应链、营销、物流等服务，为加盟店主的创业提供了复苏的条件，苏宁小店在为居民生活提供便利的同时，也为社会增加了许多就业岗位，更是提振当地消费市场。

众多互联网企业的共同扶持，着实为 “地摊经济”再添了一把火。甚至还有汽车厂商紧握商机，推出了 “售货车”，帮助小商家 “一键出摊”。

如果要你曾经也想过摆摊赚钱，甚至想靠地摊经济 “发家致富”，那千万就不要错过这次的政策红利了。