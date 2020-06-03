绕开宠物 “黄金”的独特走位，石头扫地机器人 T7 Pro 双目避障系统体验

为了解放双手提高效率，越来越多的家庭选择购买扫地机器人来代替人工清扫。但是有宠物的家庭还是要谨慎入手扫地机器人，一山不容二虎，调皮的猫狗与扫地机器人相遇说不定会发生什么……

比如以往我们用扫地机器人远程扫地的时候，如果扫地机器人无法识别宠物 “黄金”，就可能会产生下图网友遇到过的这种尴尬情况。

这并不是只有在段子里才能发生的事情，网上搜索关键词，你会发现超多的消费者曾遇到过上述令人崩溃的瞬间。

针对这一槽点，石头科技为石头扫地机器人 T7 Pro 打造了AI 双目避障系统。官方称基于 500 万像素双摄像头和 AI 物体识别技术，石头扫地机器人 T7 Pro 可实时（260ms / 次）快速识别电线团、插线板、鞋子、吧台椅底座、体重秤等家庭常见障碍物。

那么石头扫地机器人 T7 Pro 究竟能否完美躲避宠物 “黄金呢”？IT之家选用了两种不同的宠物 “黄金”模型进行了测试，为避免观感不适，IT之家这里将部分图片进行了马赛克处理。

可以看到，当石头扫地机器人 T7 Pro 的激光雷达检测到前方障碍物后，会自动减速识别障碍物，判定宠物 “黄金”后，会直接绕过，并且自动保持一定距离。

在地图上也可以看到石头扫地机器人 T7 Pro 的独特走位，绕着宠物 “黄金”旁走出了一个圆圈的轨迹，保证宠物 “黄金”完好无损。

在 App 内点击这个粑粑标识，石头扫地机器人 T7 Pro 还会以截图的方式形成识别结果，方便消费者查看。

当然，在测试中，我们发现石头扫地机器人 T7 Pro 同样可以识别插线板、底座、鞋子等物体，并在清扫过程中自动避开这些障碍物，这个功能对于不爱整理房间，地面杂乱的懒宅非常实用。

除了简单的避开日常障碍物，AI 双目避障也让石头扫地机器人 T7 Pro 的路线更加精准，不会轻易在路上磕磕碰碰，如下图 GIF 所示，借助 AI 双目避障系统对周围桌腿的识别，石头扫地机器人 T7 Pro 在狭窄的桌腿间轻松实现 “倒车入库”，

经测试我们发现，石头扫地机器人 T7 Pro 的双目视觉系统，让石头扫地机器人 T7 Pro 的避障能力有了质的提升，这一升级让它能和家里的杂物友好相处，对于宠物一族或是地面环境复杂的居家人士来说，也可以放心使用。