美国持续从电信网络中剥离中国公司

据 Light Reading 报道，美国政府将中国企业排除在其通信网络之外的行动仍在继续。

本周，Pacific Networks 及其子公司 ComNet 表示希望美国联邦通讯委员会（FCC）不要关停其在美国的业务。

另外，FCC 的律师提供了禁止美国电信公司使用华为设备的法律依据。

同时，英国也受到美国针对中国行动的影响，英国政府正在讨论是否遵从美国的要求，彻底禁止华为进入该国的电信市场。

Pacific Networks 和 ComNet 的回应

“中国政府从未要求我们两家公司采取任何会' 危害美国国家安全和执法利益' 的行动，并且我们两家公司也不会轻易受到中国政府的影响和控制。”Pacific Networks 和 ComNet 在提交给 FCC 的文件中表示，“相反，Pacific Networks 和 ComNet 为客户提供了优质的服务，且一贯遵守 FCC 的规定，并一直在与美国国家安全和执法部门进行合作。”

Pacific Networks 和 ComNet 是 FCC 瞄准的所谓对美国国家安全构成潜在风险的四家中国电信公司中的两家。继禁止中国移动在美国建设电信设施之后，FCC 在 4 月针对中国电信美洲公司、中国联通美洲公司、Pacific Networks 及其全资子公司 ComNet 开启了新的处理程序，要求他们给出该机构不应启动撤销授权的程序，从而使他们能够在美国开展业务的理由。

在长达 92 页的回应文件中，Pacific Networks 和 ComNet 提到，FCC 威胁禁止他们进入美国市场是 “不必要且没有根据的”。

他们对 FCC 质询的基本前提提出了异议。

“FCC 做出这些行动的唯一原因是，我们是一家中国政府所持投资公司间接占股超过 50% 的公司，而不是因为他们发现了中国政府的任何干预行为或公司运营和网络中存在漏洞。”Pacific Networks 和 ComNet 这样写道。“FCC 没有提及关于两家公司的任何具体不当行为 -- 也就是将导致我们的业务授权被撤销并因此禁止向公众提供电信服务的行为，而是援引 FCC 在其《2019 年中国移动指令》中的行动，并断言自这些中国公司（并未单独针对 Pacific Networks 或 ComNet）获得授权以来，人们普遍担心中国所构成的国家安全和执法风险出现增加。”

两家公司还详细介绍了他们各自的业务和所有权结构。

据路透社报道，另外两家被 FCC 盯上的中国公司 -- 中国电信美洲公司和中国联通美洲公司尚未对该机构的行动作出回应。