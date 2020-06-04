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三星 Galaxy Note20 + 相机配置曝光：一亿像素主摄 / 激光对焦加持

2020/6/4 6:33:42来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 4 日消息  近日有关三星 Galaxy Note 20 系列手机的信息逐渐增多，昨日下午博主 @冰宇宙  也发布了三星 Galaxy Note20 + 相机配置的爆料信息。

从博主曝光的信息来看，三星 Galaxy Note20 + 将采用 108MP HM1 1/1.33 主摄 + 13MP 3M5 1/3.4 潜望式摄像头 + 12MP  2L3 1/2.55 超广角摄像头 + 激光对焦传感器 + 最高 50X 变焦潜望长焦镜头。同时激光对焦模块将辅助 HM1 主摄进行对焦。同时三星 Galaxy Note20 系列有望首发自家适合 5G 手机的节能 / 护眼屏幕，其有害蓝光低于 6.5%

IT之家汇总报道，根据现有爆料显示三星 Galaxy Note 20 系列将包括 Note 20/20+/20 Ultra，同时新机将依旧保留 S Pen，正面采用 120Hz 的 Super AMOLED Infinity-O 屏幕；首发高通第二代 3D Sonic Max 指纹识别传感器；三星 Galaxy Note 20 + 将配备一块 4500mAh 电池，Note 20 则将使用一块 4300mAh 电池；Note 20 拥有灰色，铜色（香槟金）和绿色 3 种配色，而 Note 20 + 拥有黑色和铜色（香槟金）2 款配色。

有消息称三星新款 Galaxy Note 20 系列手机将在 8 月份以在线方式发布。

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关键词：三星Galaxy Note20

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