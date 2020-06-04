纳斯达克首次在国际空间站敲响上市钟声

美国东部时间 6 月 2 日，为纪念首次商用载人航天飞船顺利起航，SpaceX 飞船的宇航员们在国际空间站敲响了纳斯达克远程的上市钟声。参加仪式的有 NASA 副局长 Jim Morhard、 Demo – 2 任务小组成员罗伯特 - 本肯（ Robert Behnken）、道格拉斯 - 赫利（Douglas Hurley）和国际空间站指挥官克里斯 - 卡西迪（Chris Cassidy）。远程敲钟画面也点亮了纳斯达克在时代广场的巨大显示屏。

纳斯达克总裁艾迪娜 - 弗里德曼（Adena Friedman）在敲钟的开幕式上首先表示：“这是太空经济发展的关键性一刻，也是私人太空飞行的新时代。”她认为，近 20 年以来，人类持续地驻扎并且维护着国际空间站，资源供给和交换是必要的。NASA 作出与商业公司一起合作这个决定，为近地球轨道之间的旅行创造了经济增长价值，并且使太空旅行更加容易实现。

图为纳斯达克时代广场的敲钟画面

NASA 副局长 Jim Morhard 在敲钟前也提到这次太空旅行对未来太空行业的发展意义：“我们站在新太空时代的黎明时期，太空经济正在进行扩张。在国际空间站进行的研究规模正在扩大，例如视网膜的大规模生产、人体组织的创造、光纤的发展，这些在重力状态下很难构建的事情在这里都可以实现。这些事情以前是 NASA 的资金投入，而现在我们希望商业公司介入进来，我们也希望成为太空经济的一个消费者。”

图为罗伯特 - 本肯、道格拉斯 - 赫利和国际空间站指挥官克里斯 - 卡西迪

之后，Morhard 阐述了太空经济发展的重要性。首先，当顾客和供给充足时，操作成本就会降低，太空经济的革新时间会迅速缩短。并且，随着载人商用火箭与国际空间站的成功对接，对于太空经济的研究和发展的效率将会提升 300%，NASA 最终希望能拥有商用的国际空间站。在未来，NASA 表示还会登陆月球，甚至火星。本次 SpaceX 升空，也是想测试载人航空飞船以及国际空间站对于长途飞行的安全性。从火箭的成功发射、到与国际空间站对接、到结束对接直到在降落大西洋降落，本次都是一个很好的展示。人们会惊讶于可以重复利用的太空舱和载人火箭的出现。希望这次的程控可以在特殊时期，为需要的人们注入希望，并且重新使国家、使全球团结起来。

两位宇航员随后与 Nasdaq 进行了连线，当谈到商用飞船对于太空旅行的意义时，赫利认为，随着越来越多的人进入太空，这对全人类是一件更好的事情，并且推动了社会向前进展。当乘客脱离地球表面，回头看地球时，会惊讶于它这个如此脆弱的星体，并且周围一圈稀薄的大气层是如此稀有。随着越来越多的人进入太空，人们会更认识到这一点。星际旅行的体验每个人都是不同的，大多数人通过一定的训练和指导都会战胜体能上的困难，完成飞行。

另一位航天员本肯说到：“这次飞行比以前的航空飞机上体验要平稳一些。我们在’飞龙’号上很兴奋。一路上都在说说笑笑，所以这对我们来说很有趣。”过去几年，贝肯和赫利大部分时间都在 SpaceX 公司训练，为发射做准备。在此之前，他们都曾去过太空，在 2011 年项目结束之前，他们曾两次执行航天飞机任务。本肯说，他们与 SpaceX 公司合作的经验 “非常丰富”，因为他们帮助该公司完成了航天器的开发和测试，而 SpaceX 的 CEO 伊隆 - 马斯克（Elon Mask）则参与了相当一部分的开发过程，并对现在开发的项目给予最终批准。

卡西迪也表示，作为国际空间站指挥官，这个地方提供着独特的科学研究机会。更重要的是在过去 20 年里，国际空间站的存在是国际多方科学家努力的结果，非常期待之后能跟商业公司进行更多的合作。随后卡西迪作为代表，敲响了今日上市的钟声。

Procure Holdings 的 CEO Andrew Chanin 对本次商用载人航天的任务表示 “如果他们可以继续降低这些费用，并且将人类和物资送到外太空，那么有很多技术壁垒的条目，和研发的成本将大幅下降，这样做真的会彻底变革现有的航天工业，“Chanin 的公司创造了全球第一个空间交易基金（UFO）。

根据毕马威（KPMG） 5 月份发布的一份报告，到 2030 年，地球的每一项业务都将成为 “太空业务”。该报告表明，人类将在太空生活、工作和度假，并将在月球上开采水和矿物。据估计到那时，全球航天产业的价值将达到 6000 亿美元。增长最快的地区，预计 2021 - 2030 年复合年增长率为 55%。如果真是如此，目前人类距离太空产业的成熟时期只剩 10 年之久。