IDC：今年全球智能手机出货量料将同比下降近 12%

北京时间 6 月 4 日早间消息，市场研究公司 IDC 周三公布报告称，由于新冠病毒危机对经济造成影响，导致消费者支出减少，预计 2020 年全球智能手机出货量将同比下降近 12% 至 12 亿部。

新冠肺炎疫情不仅扰乱了商业供应链，导致苹果公司和三星等主要智能手机厂商的财务业绩下滑，还令全球消费者支出承压。

IDC 高级研究分析师桑吉蒂卡 - 斯里瓦斯塔瓦（Sangeetika Sriastava）表示：“全国性封锁和不断上升的失业率压低了消费者信心，促使其重新安排必需品支出的优先顺序，短期内将对智能手机出货量造成直接影响。”

疫情爆发后，苹果公司被迫关闭了美国和欧洲的零售店，在中国降价出售 iPhone 11，并发布新款低价 iPhone SE 机型以应对全球智能手机需求暴跌的局面。

研究公司 TrendForce 在 4 月表示，预计第二季度全球智能手机产量的同比降幅将达 16.5%，创下历史纪录。在此之前，第一季度全球智能手机产量下降 10%。但 4 月中国工厂对供应商的出货量同比增长 17%，表明国内需求初步开始反弹，而中国是全球最大的智能手机市场。IDC 预计，由于中国经济已经重启，工厂恢复运作，因此中国今年智能手机出货量只会出现个位数的下降。

IDC 还预计，即将部署的 5G 网络有助于明年智能手机出货量回升，但补充称其预计出货量要到 2021 年第一季度才能恢复增长。