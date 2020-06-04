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外国博主暴力测试 Redmi K30 Pro“海外版”：完美存活

2020/6/4 7:38:36来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 4 日消息  据 GSMArena 报道，油管手机测试博主 JerryRigEverything 近日将 “魔爪”伸向了小米 POCO F2 Pro，对其也进行了一番暴力测试。

值得注意的是在测试过程中由于博主忘记去下屏幕贴膜导致手机正面在硬度 3 的划刻时就出现了痕迹，撕下贴膜后小米 POCO F2 Pro 在硬度 6 级时才出现划痕

在博主进行的弹出式前置测试中小米 POCO F2 Pro 表现正常，除了表面被博主刻出划痕外没有其他问题。在机身弯曲测试中小米 POCO F2 Pro 依旧毫发无损地 “存活下来”：屏幕正常工作，机身无明显弯曲。

IT之家了解到，POCO F2 Pro 本质上就是重命名的 Redmi K30 Pro。POCO F2 Pro 搭载了骁龙 865 处理器，采用 LPDDR5 RAM 和 UFS 3.1 存储，内置 4,700mAh 电池，支持 30W 快速充电，可在大约一个小时内将电池完全充满电。Poco F2 Pro 采用了弹出式前置相机设计，6.67 英寸 Super AMOLED 屏支持 HDR10 +，并具有 180Hz 的触摸响应率，但刷新率仅为 60Hz。

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