都是疫情的 “锅”！外媒：今年的穿戴出货量将大幅放缓

研究机构 ABI research 认为，综合影响将使可穿戴设备的增长率从去年的 28% 放缓至今年的 5%。外媒 9to5mac 今日发表文章分析可穿戴产品的市场未来，他们认为今年可穿戴设备的增长预计将大幅放缓，原因有三，都与冠状病毒有关。

可穿戴设备

首先当然就是居家隔离，当人们在家里无法出门的时候，对智能手表之类的东西的需求可能会减少。并且健身房也关闭了，许多人无法像往常一样锻炼，健身功能就没有那么重要了，而这正是包括 Apple Watch 在内的多数可穿戴设备的主打功能。



当人们在家里，手机可以随时拿到面前而无需一直放在口袋里，Apple Watch 通知之类的功能也无所谓了。

其次，是钱的问题。情导致一些人失业或收入锐减，这意味着购买科技产品所需的可支配收入减少了。

第三，即使是那些仍然拿着全薪的人，也可能对自己的财务前景感到焦虑，选择省钱而不是花钱买更多东西。

全球科技市场咨询公司 ABI research 认为，综合影响将使可穿戴设备的增长率从去年的 28% 放缓至今年的 5%。ABI Research 表示，预计 2020 年可穿戴设备的出货量将达到 2.54 亿部，低于此前预测的 2.81 亿部。尽管降幅很大，但总体还是增长的，2.54 亿的预期仍比 2019 年的 2.41 亿次发货量略有增加。只是预期增幅只有 5%，比 2018 年至 2019 年增长的 23% 低很多。

ABI research 的研究分析师斯蒂芬妮 - 托姆塞特（Stephanie Tomsett）表示：“虽然今年可穿戴设备的出货量将低于原先的预期，但能够跟踪和监测医疗参数的设备的出货量（增幅）降低了这种影响。”——他们认为，医类可穿戴设备已经被用来帮助追踪新冠疫情的进展，并远程监控患者。

另外，随着经济缓慢复苏，消费者更加关注健康，明年情况可能会有所改善。许多设备，如苹果、三星、Fitbit、Withings 和 OPPO 的产品，正在或有望很快提供高级监测功能，如心电图跟踪、睡眠呼吸暂停检测、心律失常检测和血氧跟踪。

将这些功能集成到设备中，特别是智能手表，加上它已经具有其他几个功能，让用户可以将一个设备而不是多个设备用于不同的目的。

新冠疫情的爆发给全世界所有人带来了更高的健康意识。具有先进健康监测功能的可穿戴设备将在 2020 年下半年开始活跃可穿戴设备市场，并为 2021 年前的 2.89 亿件和 2022 年前的 3.29 亿件可穿戴设备出货量预期数字铺平道路。