英特尔神秘 24 核处理器现身：IPC 提高、支持 PCIe4.0

IT之家6 月 4 日消息 据外媒 svethardware 报道，近期一款 24 核 48 线程的 ES 处理器现身 Geekbench 数据库。由跑分信息可知，该 24 核处理器基础频率为 2.2GHz，最大加速频率为 2.9GHz。



通过对比发现，这款处理器与目前移动平台的 Ice Lake-U（使用 Sunny Cove 内核）相似，IPC 相比目前 24 核的至强金牌 6212U 处理器（Skylake 内核）提升约 16.4%，且其缓存机制也有所改进。该处理器一级缓存与 Sunny Cove 的大小（32KB 指令 + 48KB 数据）相同；二级缓存相比 Ice Lake-U 扩大了 2.5 倍，提高到了 1.25MB；而三级缓存增加到 36MB（共享）。

IT之家了解到，根据 Intel 原本的线路图，今年英特尔将会推出 Whitley 平台的 Cooper Lake 和 Ice Lake 处理器。不过目前 Cooper Lake 已确认将只面向 4 路、8 路高端服务器市场，所以 Whitley 平台只留下 Ice Lake-SP。而根据英特尔去年发布会上公布的信息，可以推断出该 24 核处理器为即将推出的 Ice Lake-SP 至强处理器之一。

IT之家了解到，在今年 4 月份，PCI-SIG 组织的 PCIe 4.0 认证名单中就曾出现 Ice Lake 处理器的身影。因此 Ice Lake 或将成为 Intel 旗下第一个支持 PCIe 4.0 的系列。

从之前曝光的线路图来看，Ice Lake-SP 最高支持单插槽 38 核，支持双路系统，支持 8 通道 DDR4-3200 内存，支持第二代傲腾，提供 64 条 PCI-E 4.0 通道，将于今年第三季度推出。

值得一提的是，英特尔上个月更新了第 39 版《Intel Architecture Instruction Set Extensions Programming Reference》，其中新增了 Ice Lake-SP 和 Sapphire Rapids-SP 的 CPUID Family/Model 说明。这一切都表明服务器平台的 Ice Lake 已经处于即将发布的状态。