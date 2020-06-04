Epic：索尼 PS5 SSD 性能太强，虚幻引擎 5 为其重写读写系统

IT之家 6 月 4 日消息 据外媒 VG247 报道，由于索尼 PS5 的 SSD 加载速度太快，以至于 Epic Games 为其专门重写了虚幻引擎 5 的部分代码，以发挥其最大的作用。

虚幻引擎 5 的第一个公开演示是在 PS5 上进行的，Epic Games 工程副总裁在接受 VG247 采访时解释说：“PlayStation 5 在计算和图形性能上都提供了巨大的飞跃，但它的存储架构也确实很特别。”Penwarden 说：“超高的数据传输速度使开发者能够创造出更密集、更细致的环境，改变了我们的思考方式。它的影响是如此之大，以至于我们为 PlayStation 5 重写了虚幻引擎 5 的核心读写子系统。”

索尼给 PS5 硬件的第一个演示之一，就是炫耀《蜘蛛侠》的加载速度有多快，而该游戏还是为旧硬件制作的游戏。可以想象，一个为 PS5 打造的游戏，在专门编写的引擎上运行，充分利用主机的能力，结果会有多好。

索尼已经公布了 PS5 一些核心性能数据，包括将搭载 AMD Zen2 7 纳米 8 核心 16 线程，最高主频可达 3.5 GHz 的 CPU、以及浮点运算能力高达 10.28 TFlops 的 AMD 定制 RDNA 2 架构 GPU 等。其中官方特别强调 PS5 的超强读写能力，PS5 将搭载 825 GB 容量的高速 NVMe 固态硬盘，读取速度最高达 5.5 GB/s，搭配 16GB 容量的 GDDR6 内存，读写速度号称达 448GB/s。

IT之家了解到，索尼计划很快就会展示一些即将到来的 PS5 游戏，不过其定于本周举行的大型游戏活动已被推迟。