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达摩院研发自动驾驶高精定位系统，无 GPS 信号也可实现厘米级定位

2020/6/4 17:00:15来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 4 日消息 根据阿里官方的消息，达摩院自研高精定位系统完成最新一次迭代，基于多传感器融合的紧耦合算法，实现了不依赖 GPS 信号的厘米级定位。官方称，该系统已部署于达摩院无人物流车队，通过软硬件一体化设计，以 10% 的成本达到业界领先定位水准。

达摩院表示，GPS 仅能提供米级精度的绝对定位，如果要将精度提升到厘米级，业界通用的解决方案是借助 RTK。RTK 通过地基增强信号提升 GPS 精度，通常需要搭配高精惯导使用。成本高昂，而且无法克服卫星信号不稳或丢失的难题。

但在复杂的城市环境中，卫星信号经常因建筑物的遮挡、反射而变弱或丢失，造成定位误差。为了追求稳定连续的高精定位，将 GPS 和车辆传感器进行 “多源融合”成为业界研究热点。

IT之家了解到，主流的多源融合定位技术分为松耦合和紧耦合两类，前者对传感器数据的处理结果进行融合；后者先对传感器原始数据作融合，再进行集中式计算，效果更好，难度也更高。达摩院正是采用紧耦合算法，实现 GPS、惯导、轮速、相机、激光雷达等多模态传感器的融合，用低精度的传感器实现了厘米级定位，且在没有 GPS 信号的隧道、地库等场所，定位系统也能正常运行，摆脱了对 RTK 的依赖。

达摩院表示，这套算法实现了软硬一体化，研发出适配该算法的高精定位硬件。整套定位系统以 10% 的成本，实现了业界领先的高精定位。

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关键词：达摩院定位系统

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