华为称光纤是座金矿，5G、F5G 网络都要用

建设任何类型的基础设施都不便宜，而建设通信基础设施尤其具有挑战性。然而，运营商承受不起不扩容的代价，当前的疫情更表明了联接的重要性。那些无法提供的可能会将自己的客户拱手让出。

Omdia（前身为 Ovum Research）指出，在 2017 年初，用于 3G 和 4G 部署的巨额资本支出有所减少。运营商没有将注意力集中在建造基站上，而是将注意力转向了光纤和数据中心。

“光纤是座金矿。”华为运营商 BG 财经的资深专家王宇红（Carol Wang）在公司全球分析师大会上表示。在这种艰难的环境下，电信公司通过将其资产包括珍贵的光纤变现，来越来越多地产生现金。

为什么是金矿？王宇红说，光纤是 5G、F5G 网络的基础，它覆盖了 5G 网络 99.9% 的链路长度，无线接入网仅覆盖最后几百米。更妙的是，对光纤的投资可使投资者受益 30 年以上，并提供比现有其他媒介更多的带宽容量。

这不仅仅是一个假设的好处，她说，历史十年，ICT 行业平均投资回报率>6%，而保险行业投资收益率 4%-6%，因此电信行业特别是光纤资产长期稳定的投资回报率吸引了越来越多保险资金的关注。

王宇红引用了两个案例来说明这是如何做到的。

第一个案例来自一家法国运营商，王宇红称其为运营商 S。该公司在 2018 年陷入财务困境，但仍需改善网络质量以增强竞争力。它从当地政府获得了向 400 万用户提供 FTTH 服务的独家许可，它采取了四个步骤来缓解财务问题。

首先，它剥离了光纤资产，成立了一家独立的子公司作为光纤批发商。然后，它根据市场公允价值将这些资产从 5 亿欧元重新估值至 36 亿欧元，并以 17 亿欧元的价格将新公司 49.99% 的股份出售给了三家保险公司。同时，子公司引入新投资人后，降低杠杆并获得再融资信用额度 18 亿欧元。资金随后被用于扩大光纤网络的覆盖范围，由此大幅缓解了建网压力。截至 2019 年底，其光纤批发服务收入达到 8240 万欧元。

第二个案例来自巴西的西班牙电信，它决定采用一种不同的策略。

在一线城市，它拥有并控制着自己的光纤资产，但通过与 ATC 在二线城市的合作来节省资金。2019 年底，该公司宣布了第三种模式即特许经营模式，这适用于人口在 2 万至 5 万之间的城市。该公司希望到 2021 年将光纤足迹增加 100 万个家庭。西班牙电信将通过其本地品牌 Vivo 提供维护服务、技术培训以及网络管理，提供供应商和一个中央呼叫中心的访问权，并指定网络拓扑。同时，加盟商将负责基础设施，并提供销售、服务和安装。

全光网络进入产业化布局，通过引入资本市场资金、多方参与，大大加速了光纤网络部署覆盖的进程，从而重新定义了光纤价值，实现商业正循环，王宇红表示。

她说，通过这种模式，运营商可以跨过与用户之间光纤建设的裂谷（巨大投资压力），并将这座 “金矿”转化为强大业务的基础。