华为智能生活馆（深圳卓悦中心）6 月 6 日开业：余承东出席，巨型 LED 发光氛围屏

IT之家6 月 4 日消息 华为宣布，华为智能生活馆（深圳卓悦中心）将于 6 月 6 日上午 10 点 28 分在深圳福田区卓悦中心正式启幕。融合了新潮时尚建筑设计、华为 “全场景”黑科技产品、未来品质生活体验等多重元素。

华为智能生活馆外立面纯洁无暇，错落有致，整体曲线柔和时尚，据透露，整体建筑为独栋的四层结构，建筑面积足足有近 1300 平方米，而整体建筑设计的时尚感则源自外立面顶部造型，89 块定制的流线型玻璃尺寸大小皆不相同。

在造型玻璃背后，还设计有一层 LED 发光氛围屏，白天整体视觉晶莹剔透，而当夜晚来临，巨型氛围屏点亮，营造出极光、海洋、森林等不同场景氛围效果。

据 IT之家了解，来到华为智能生活馆（深圳卓悦中心），可以体验到超过 2000 件的商品，覆盖智能手机、PC、Pad、手表、智慧屏等华为全系列产品，以及加湿器、扫地机器人甚至汽车等华为生态合作产品。

该华为旗舰店采用了 “场景化”的产品陈列逻辑：通过不同产品之间智慧互联构建移动办公、智能家居、运动健康、智慧出行、影音娱乐五大生活场景，用户可体验智慧联动生活体验。

华为会首次在旗舰店基于真车展示 HUAWEI HiCar 智慧出行场景体验，消费者可亲身体验到华为多种终端产品与汽车联接起来，实现 “人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。汽车与家人视频通话、行驶中疲劳提醒和智慧语音操控、开车快到家时可以提前远程打开家中空调……

华为智能生活馆（深圳卓悦中心）拥有开阔的内部空间，将二楼一半的区域设置了生态咖啡吧，配备高品质的咖啡和糕点，适合休闲放松。

这次生活馆开业期间，特别设置了 P40 快闪店以及影像艺术展，让大家能够近距离了解华为 P40 系列产品，欣赏大师们用 P40 系列手机拍摄的影像作品，秒变摄影大师。

另外，今年新款高端旗舰手机华为 P40 Pro + 以及华为 Mate Xs 也将在开业现场开放体验购买。6 月 6 日上午，华为消费者业务 CEO 余承东也会来到开业现场，为参加预售和现场购物的部分顾客进行签售，表达对消费者的谢意，共庆开业。