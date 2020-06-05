英国政府与日韩供应商接触，以减少对中国 5G 技术依赖

据彭博社报道，英国政府与 NEC 举行了关于为移动网络提供 5G 设备的会谈，这是该国减少对中国技术依赖的更广泛努力的一部分。

据彭博社援引消息人士的话说，NEC 上个月与英国政府进行了对话，三星电子也在考虑之列。

与 NEC 会谈的集中在将这家日本公司的技术引入英国 5G 市场，这或将从一个名为 5G Create 的试验项目开始。

消息人士补充说，目前在英国尚不存在 5G 基础设施的三星，“很快”就会被邀请进行会谈。

英国数字、文化、媒体和体育部获得了 2 亿英镑的资金用于 5G 试验项目，以开发移动基础设施。

在英国推动供应商多样化之际，该国似乎改变了对华为的立场。5 个月前，英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）批准这家中国供应商在网络的非敏感部分提供有限数量的 5G 设备。

然而，这一决定遭至其党内以及美国的反对，后者以安全为由禁止该供应商进入其网络。最近它还痛下黑手，通过修改法规试图切断华为的芯片供应链。

英国政府上个月透露，鉴于美国对华为的打击力度不断升级，它正在审视新制裁对英国市场的影响。

彭博社称，英国政府正在寻求在 2023 年之前逐步在英国网络中淘汰华为的办法，同时还也在探索一系列替代供应商以实现供应链多样化。

华为副总裁张建岗此前向媒体表示，这些报道毫无根据。英国政府官员们随后向《泰晤士报》表示，到 2023 年将华为的所有技术从英国移动网络中移除是 “不可能的”。相反，据报道，他们正在讨论从 2023 年开始禁止购买和安装部署新设备。

在上周，英国政府和美国共和党参议员汤姆 · 科顿（Tom Cotton）提出了与盟国建立联盟以开发 5G 设备作为中国技术替代品的想法。