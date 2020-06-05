发牌一周年，中国 5G 商用的昨天、今天和明天

一年时间，人生可能发生很多变化，而对于 5G 产业来说，一年时间也足以发生巨大变革。

2019 年 6 月 6 日，足以被载入史册的一天。一年前的今天，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，这意味着中国 5G 商用时间表从 2020 年提前到 2019 年，较市场预期大大提前了半年。

中国 5G 商用的 “提前领证”让整个通信产业乃至各行各业都欢欣鼓舞、士气大振，而在迅速平复激动的心情之后，业界马上开启了 5G 商用的实干模式。

那么，在 5G 发牌一周年时间里，产业的 “昨天”经历了哪些重要变革和明显进步？“今天”的 5G 产业处于何种现状？“明天”又将面临哪些新挑战呢？

昨天的漂亮成绩，5G 商用部署干出 “中国速度”

2019 年，可以说 5G 开启了真刀真枪的商用元年。尤其是 2019 年 6 月 6 日中国发放 5G 商用牌照之后，正式开启了中国 5G 网络建设和商用的大幕；紧接着在 10 月 31 日举行的 2019 年中国国际信息通信展览会开幕论坛上隆重举行 5G 商用启动仪式，同时三大运营商也正式发布了 5G 商用资费套餐，标志着中国 5G 正式启动商用服务。

而自去年 6 月 5G 商用牌照发放算起，5G 商用一年后，无论是网络建设、终端机型、还是应用创新等方面，5G 产业的发展都取得了长足的进步。

网络侧，我国 5G 商用加快推进，目前已开通 5G 基站超过 20 万个。其中，中国电信积极推动与中国联通 5G 共建共享，目前双方已开通 5G 基站超过 10 万站，力争在年底前完成 30 万个 5G 基站建设目标；中国移动已建成 5G 基站 12.4 万个，中国移动力争到今年底 5G 基站数达到 30 万个。可见，今年底建成 60 万个 5G 基站已经是板上钉钉的事。

终端侧，5G 手机款式大幅增加、体验不断提升、价格不断下降，为用户迈向 5G 时代在终端方面提供了更多选择。信通院发布的数据显示，2020 年 4 月，中国市场 5G 手机出货量 1638.2 万部，占同期手机出货量的 39.3%；上市 5G 新机型 22 款，占同期手机上市新机型数量的 45.8%。1-4 月，中国市场 5G 手机累计出货量 3044.1 万部、上市新机型累计 65 款，占比分别为 33.6% 和 47.4%。另据 C114 了解，5G 手机的售价也从商用初期的近万元下降到了现在的最低 1500 元左右，真正的 5G 千元机也有望在下半年上市，这将为用户使用 5G 大幅降低终端门槛。如果说 5G 套餐用户数量有可能含有一定水分的话（其中部分用户只用 5G 套餐、但仍使用 4G 手机），那么当越来越多的 5G 手机到达用户手中，也意味着越来越多的消费者通过 5G 终端接入了 5G 网络和服务，成为真正货真价实的 5G 用户。

应用侧，除了在消费者领域，业界在 5G 使能行业数字化转型方面也在不断探索，5G 在自动驾驶、车联网、远程机械控制、智能工厂等方面已经有了部分创新用例。而在今年疫情防控期间，5G 教育、5G 医疗的应用也让大家看到了 5G 在行业应用方面的强大能力和巨大潜力。

可以说，5G 发牌一周年交出了一份比较漂亮的成绩单，在 5G 商用网络部署上也干出了 “中国速度”。其中，除了运营商，包括设备商、模组厂商、手机厂商、芯片企业、测试厂商、应用和内容提供商、行业 5G 创新应用代表等产业链各方，都做出了巨大贡献。

今天的良好状态，5G 收获新 “身份”、新 “格局”

而当 5G 发牌迎来一周年之际，人们在不经意间发现，与前几代移动通信技术相比，5G 有很多不一样。

首先，不一样的 “身份”。

2G/3G/4G 主要聚焦人与人的通信、基本还只是通信产业本身的事情，而 5G 被赋予了太多期待。随着 5G 等新型基础设施开始登上宏观经济调控的舞台，未来有望撬动万亿市场空间的 5G 再次成为炙手可热的焦点话题。5G 成为新的经济增长点，不仅体现在其自身的网络建设投资上，还体现在 5G 所属的信息通信行业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，作为新一轮数字化转型的重要使能技术，5G 与大数据、人工智能、物联网等行业紧密结合，还将共同推动新时期我国经济的高质量发展。

尤其是 2020 年开年，中国经济 “稳发展”的目标受到疫情的负面影响，国家需要采取有力措施对冲经济下行压力。而获得 “新基建”主角这一新身份后，5G 投资不仅将直接带来电信运营业、设备制造业和信息服务业的快速发展、尤其是为饥渴许久的设备商们打开了新粮仓，还将通过产业间的关联效应，带动各行业扩大信息通信技术应用投资，增强投资带动递增效应。

其次，不一样的 “格局”。

前几代移动通信技术，还只是局限在每家运营商之间的竞争，而 5G 时代的竞争格局真正诠释了什么叫 “竞合”。

自去年 9 月 9 日中国电信和中国联通宣布 5G 共建共享后，近日中国移动与中国广电也签署 5G 共建共享合作框架协议。至此，国内四家基础电信运营商在 5G 市场上的 “2+2”格局正式形成。

这种错综复杂的既竞争、又合作的微妙关系也成为新的看点。总的来说，新的 CP 组合、新的市场竞争格局能够在一定程度上缓解 5G 建设投资压力、提高网络利用效率和加速行业数字化转型，最终受益的还是用户。

可以说，发牌一周年的 “今天”中国 5G 整体状态非常之好。

明天的挑战仍多，十年产业周期才刚开始

无论昨天取得了多么辉煌的成就，今天的现状多么令人满意，明天的一切都还是未知。对于要支撑移动通信产业未来十年发展的 5G 来说，万里长征才迈出了第一步，未来机遇更多，但挑战也不少。

挑战 1：网络覆盖如何完善？虽然运营商在网络部署上已经提速，但在此基础上对于 5G 网络建设还需要继续加速又加量，才能吸引更多用户尽快切换到 5G。尤其是住宅、办公楼、地铁等室内场景，必须尽快增加 5G 小站的部署，才能保障用户体验。

挑战 2：降本增效如何实现？5G 的基站建设数量和部署成本都是 4G 的数倍，做好精确的网络投资计划对运营商至关重要。而从成本和碳排放的角度来看，能耗是当前移动通信行业面临的最大挑战之一，5G 时代由于部署频段更高、基站密度更大，5G 的能耗数倍于 4G，未来如何引入 AI 人工智能、自动化网络运营等创新技术使得 5G 的功耗做到和 4G 相当，是运营商降低成本的关键。

挑战 3：千元 5G 手机到底应该长啥样？虽然四五千元以上的高端 5G 手机是终端厂商创新能力、品牌价值的集中体现和获取丰厚利润的王牌，但千元 5G 手机才是 5G 真正走向普及的关键。事实上，手机厂商已经提前打起了价格战，目前市面上在售的 5G 手机最低是 1500 元左右，未来当 5G 手机价格再降五百元左右来到真正的千元机档位时，5G 手机在通信、拍照、续航等各方面的综合体验能否有所保障？这着实考验手机厂商的能力、智慧和良心。

挑战 4：杀手级应用你在哪里？用例创新和商业模式创新是 5G 能否取得大发展的关键。ToC 领域，目前 5G 除了能够让消费者现在经常使用的手机应用在网速方面更快、VR/AR 的尝鲜以外，几乎没有颠覆式的应用创新；ToB 领域，虽然 5G 在自动驾驶、车联网、远程机械控制、智能工厂等垂直行业数字化转型方面已经有了部分用例试点，但未来能否做到现网真正毫秒级的时延、趋近于理论峰值速率（包括上下行）的实际网络性能，才是各行各业真正拥抱 5G 的关键，当然这也要取决于下一阶段 5G 标准（R16 和 R17）的最终冻结时间、行业厂商在产品和解决方案上的百尺竿头更进一步、以及跨行业领域的融合创新。

综上，中国 5G 发牌一周年之际，5G 的 “昨天”成绩斐然，5G 的 “今天”状态不错，而 5G 的 “明天”仍需努力！