Eurocom Nightsky ARX15 发布：全球第一款 AMD 16 核桌面处理器笔记本

IT之家6 月 5 日消息 北美高端笔记本电脑定制厂商 Eurocom 近期又发布了全球首款配备 AMD 桌面级 16 核 CPU 的 15.6 英寸笔记本电脑：Nightsky ARX15。

该笔记本电脑最顶配版本搭载 AMD 桌面级 16 核处理器 Ryzen 9 3950X，最低售价 1599 欧元（约 1.27 万元），最高售价 12000 欧元（约 9.5 万元）。

IT之家了解到，Nightsky ARX15 基于 AMD B450 平台，搭载桌面级 AMD Ryzen 3000 系列处理器，可选 Ryzen 7 3700X/3800X、Ryzen 9 3900X/3950X，有 NVIDIA GeForceRTX 2060/RTX 2070 可供选择，提供 16GB 或 64GB DDR4-2666MHz 内存、两块最高 4TB 的 M.2 SSD、一块最高 8TB 的 SATA 固态硬盘，集成 SoundBlaster Cinema 6 双立体声喇叭，自带 6 芯 62Wh 锂电池，具体续航未透露。

其他方面，Nightsky ARX15 还支持指纹识别，配备 15 种 RGB 模式背光键盘和大触摸板。

接口方面，Nightsky ARX15 配备了 DC 电源接口、千兆网口、3×USB 3.2 Gen2、USB-C 3.2 Gen2、USB-A 2.0、mini DP 1.4、HDMI 2.0 输出、3.5mm 耳麦插孔和 MicroSD 读卡器接口。

Nightsky ARX15 搭载了一块 LG 15.6 英寸 IPS 屏。屏幕表面采用防眩光磨砂处理，提供 1080P 分辨率、300 尼特亮度、72%NTSC 色域，90% sRGB，支持 144Hz 刷新率。

Nightsky ARX15 机身尺寸为 361x258x32.5mm，重 2.6 公斤，机身外壳采用铝合金材质制造。