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字节跳动关闭海外新闻应用 TopBuzz，专注 TikTok

2020/6/5 11:07:52来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 5 日消息  据一位接近字节跳动的人士透露，字节跳动将逐步关闭海外新闻应用 TopBuzz。目前，App Store 中已无法搜索到这款应用，Google Play 中仍能搜索到，但只有日文版本，最近一次更新日期停留在 5 月 9 日。原先下载的 TopBuzz 应用仍支持浏览内容，但部分账号已停止更新。

对此字节跳动方面回应称，“这是业务的正常调整。”

IT之家了解到，TopBuzz 最初上线于 2015 年 8 月，是字节跳动全球化的第一步。2017 年 3 月，TopBuzz 超过 Twitter，在北美 App Store 新闻榜单中排名第一。2017 年底，在 Google Play 年度最佳应用评选中，TopBuzz、TopBuzz Video 分别获选巴西年度最受欢迎应用和美国年度最受欢迎应用。截至目前，TopBuzz 在 Google Play 中保持 4.5 星的高评分（满分为 5 星）。

根据公开报道，尽管 TopBuzz 受到部分国家和地区用户的欢迎，但相比于 TikTok 在全球市场的流行，前者一直不够火爆。与此同时，作为一款来自中国公司的产品，TopBuzz 同样面临着 TikTok 在美国遭遇的不受信任的困境。

2019 年 11 月，美国当局对 TikTok 展开国家安全调查。今年 1 月，美国军方要求禁止所有军人在政府配发的智能手机上使用 TikTok。3 月，美国共和党参议员乔希? 霍利（Josh Hawley）表示将提交法案，拟禁止美国联邦政府雇员在其设备上使用 TikTok。而 TopBuzz 的新闻属性，可能让字节跳动在北美的局面变得更加艰难。

如今，随着字节跳动在海外定位更加明晰，引入迪士尼高管凯文 · 梅耶尔（Kevin Mayer），专注于打造娱乐产品，TopBuzz 业务进一步沦为边缘。

去年 9 月，海外科技媒体 The Information 已报道 “字节跳动正洽谈出售 TopBuzz ”。一位字节跳动公司不愿意透露姓名的股东说，在美国市场，字节跳动放弃 TopBuzz，把更多资源集中在 TikTok 是明智之举。彼时，字节跳动回应称不予置评。

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关键词：TopBuzz字节跳动

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