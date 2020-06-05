定制 IMX708 加持！OPPO Reno4 Pro 采用 4800 万像素超清激光对焦三摄

IT之家 6 月 5 日消息 今日晚间 OPPO 手机正式发布新款 OPPO Reno4 系列手机，其中 OPPO Reno4 Pro 采用了索尼定制的旗舰级 IMX708 超广角夜景视频镜头，拍出新夜色。

IT之家了解到，OPPO Reno4 Pro 所采用的索尼定制 IMX708 镜头拥有 16:9 定制视频画幅、120 度超广角以及自研月光夜景视频算法。既保证了传感器利用率的最大化且在暗光条件下可用激光对焦拍摄实现又准又快还不失焦，还能做到亮度提高 74.4%、清晰度提高 33.7% 等综合提升。

此外 OPPO Reno4 Pro 搭载独家 Live HDR 视频算法，逆光下拍出的视频，也能突出细节、压制高光，既还原逆光的氛围感，也能将暗部的人像拍得更清晰、更美；支持视频超级防抖 3.0，保留了后置视频超级防抖和超级防抖 Pro 功能的同时还增加了前置视频防抖。

值得注意的是 OPPO Reno4 Pro 首次推出视频拍摄的电影模式，拥有定制的 21:9 电影拍视频画幅，配合 Soloop 即录新上线的 10 款全新的电影滤镜即可让视频一秒拥有电影质感。

前 / 后摄配置方面，OPPO Reno4 Pro 采用了 3200 万像素前置镜头，支持 AI 超清人像功能，搭载独家首发 “人脸修复算法”。同时此次 OPPO Reno4 Pro 采用 4800 万像素超高清主摄像头（支持 OIS 光学防抖）+1300 万像素长焦摄像头（支持 5 倍混合光学变焦 / 最高 20 倍数码变焦）+1200 万像素超广角视频镜头。