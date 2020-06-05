OPPO Reno4 Pro 快速体验：晶钻后壳闪耀耀，65W 快充快速回血

OPPO 去年推出了全新的 Reno 系列，Reno 系列经过一年多的发展，目前已经面向不同价位区间的群体推出了多款新品。Reno 系列也在 2019 年 12 月迎来了旗下首款 5G 系列手机 OPPO Reno3 系列，作为上一代产品的延续，OPPO 今天带来了全新的 OPPO Reno4 系列手机，全新的 Reno4 系列包含 OPPO Reno4 和 OPPO Reno4 Pro 两款机型。

IT之家已经提前拿到 OPPO Reno4 Pro 手机，并对这款手机进行了简单的体验，一起来看看一下吧。

外观

OPPO Reno4 Pro 手机在外观上延续了 OPPO Reno3 Pro 手机轻薄的特点，全新的 Reno Glow 晶钻工艺搭配更加优美的配色让 OPPO Reno4 Pro 手机颜值再度刷新。在 OPPO Reno3 Pro 7.7 毫米的基础上，全新的 OPPO Reno4 Pro 厚度进一步减薄 0.1 毫米，整机重量仅 172 克。相比于其他 “半斤”选手，OPPO Reno4 Pro 手机无疑是非常纤薄的。

OPPO Reno4 Pro 手机全新引入了 Reno Glow 晶钻工艺，这一工艺通过对传统 AG 玻璃工艺进行进一步处理，在 AG 玻璃表现形成一百多万个微米级的棱镜面晶坑，这些反射面在光线下既能保持手机温润不沾染指纹，同时也可以像繁星一样闪烁不同的光芒。

在颜色选择上，OPPO 邀请彩通色彩研究所（Pantone Color Institute）为 OPPO Reno4 Pro 推出了 Galactic Blue 晶钻蓝和 Sparkling Red 晶钻红两款配色，另外还有专属夏日色 Green Glitter 仲夏荧光配色。除了这三款配色，还有梦境黑和钛空白两款经典配色可选。

OPPO Reno4 Pro 在玻璃着色上采用了 “悬空涂布技术”，这一技术通过将 AG 玻璃下层的颜色颗粒尺寸减小 70%，以实现更高的色彩精细度。Reno Glow 晶钻工艺还通过纳米级的纹理机加工技术改造背部光路纹理，以实现更加丰富的光线效果。

为了让手机背部的更加多元，OPPO Reno4 Pro 在 Reno Glow 晶钻工艺的基础上，对 Reno Glow 工艺 Logo 和 OPPO Logo 采用了光滑玻璃工艺处理。这种多元化的工艺处理让 OPPO Reno4 Pro 手机背面触感更加具有层次感。

OPPO Reno4 Pro 手机背面采用了 4800 万像素三摄的拍照组合，其中主摄采用 4800 万像素索尼 IMX586 传感器，超广角镜头采用 1200 万像素索尼 IMX708 传感器，另外还有 1 颗 1300 万像素的长焦镜头，支持激光对焦。后置三摄像头模组底座采用了水晶玻璃材质。

手机正面，OPPO Reno4 Pro 搭载一块 90Hz 高感曲面 OLED 屏，屏幕尺寸为 6.55 英寸，分辨率为 2400x1080。OPPO Reno4 Pro 这块屏幕通过 HDR 10 + 认证，其对比度达到 500 万：1，可以在日常使用中展示更为细腻生动的色彩细节。OPPO Reno4 Pro 手机屏幕最高亮度为 500 尼特，全屏最高亮度达到 800 尼特，极限峰值亮度可以达到 1100 尼特，即便是在强光下也可以清晰的看清楚屏幕上的内容。

OPPO Reno4 Pro 屏幕左上角是一颗 3200 万像素超清摄像头，支持 AI 超清人像和视频超级防抖。OPPO Reno4 Pro 手机支持屏幕指纹识别，可以让用户快速进入手机。

OPPO Reno4 Pro 手机搭载上下两个超线性立体声扬声器，上扬声器振幅为 0.45，下扬声器振幅为 0.4，其中，下扬声器还填充有 Bass 材料，音腔容量等效 1.0CC。

OPPO Reno4 Pro 在充电技术上得到很大升级，在原先 Reno3 Pro 30W SuperVOOC 闪充基础上，全新的 OPPO Reno4 Pro 手机支持 SuperVOOC 2.0 闪充技术，最高支持 10V/6.5A 也就是 65W 功率输出。配合 4000mAh 大电池，OPPO Reno4 Pro 可以快速会充电量，解决紧急情况下电量使用。

在核心配置上，OPPO Reno4 Pro 采用了高通骁龙 765G SoC，支持 5G SA/NSA 双模网络与 5G+Wi-Fi 双通道加速技术，并提供 8GB+128GB 和 12GB+256GB 两种存储组合。配件方面除了手机本体、充电器、取卡针以及三包材料，OPPO Reno4 Pro 还附赠一个清水套和一个 USB Type-C 接口的耳机。

接下来，我们从拍摄和充电两个方面，看看 OPPO Reno4 Pro 带来的改变吧。

拍摄

OPPO Reno4 Pro 手机此次搭载了 4800 万像素后置三摄，其中主摄像头采用了 4800 万像素的索尼 IMX586 传感器，超广角镜头采用了 1200 万像素的索尼 IMX708 传感器，另外还有 1 颗 1300 万像素的长焦镜头。

针对视频拍摄，OPPO Reno4 Pro 手机此次引入了超广角夜景视频镜头，这颗索尼 IMX708 传感器尺寸为 1/2.43 英寸，支持四合一 2.8μmx2.8μm 超大像素，同时，这颗镜头还引入了 “月光夜景视频算法”，可以大幅提升夜景视频的拍摄效果。

视频防抖方面，OPPO Reno4 Pro 手机升级视频超级防抖 3.0 版本，主摄支持 OIS+EIS 双防抖，同时新增前置视频超级防抖、移动延时防抖。OPPO Reno4 Pro 手机还引入了 Live HDR 模式，在大光比场景下可以进行曝光准确，细节清晰的视频拍摄。

OPPO Reno4 Pro 手机前置镜头表现如何？我们通过具体的样张来看一看。

在常规的自然光场景下，OPPO Reno4 Pro 直出的照片明亮清晰，曝光准确，画面对比度较高，天色还原基本上就是当时肉眼所见的色彩。

逆光场景下，天空中云层的细节能够看到，亮度、细节都有不错的表现。

在华灯初上的傍晚，OPPO Reno4 Pro 在嘉陵江上可以很好的拍摄到远处光线复杂的场景，桥面边缘清晰，同时，灯光也没有溢出情况出现。

天色更晚一些，嘉陵江上近乎全暗下来，这时候远处金融城灯光璀璨，并没有过分溢出。

充电

OPPO Reno4 Pro 采用了 SuperVOOC 2.0 超级闪充技术，最高支持 10V/6.5A 也就是 65W 的输出功率，理论上 15 分钟可快速充满 60% 的电量。

OPPO 在快充领域也是深耕多年，2014 年 OPPO 在 Find 7 手机首次引入了 VOOC 1.0 快充技术，在当时 5V/1A 的大背景下，OPPO Find 7 采用低压大电流方式让手机电量在 30 分钟快速回血 75%。

同样是 Find 系列，OPPO 在 2018 年发布新款 Find X 手机时推出了 SuperVOOC 超级闪充技术，这项技术可以输出 55W 功率，快速为手机电量回血。

此次全新推出的 OPPO Reno4 Pro 手机支持 65W SuperVOOC 2.0 闪充技术，相比于 OPPO Reno3 Pro 的 30W 快充，OPPO Reno4 Pro 手机充电速度更快。此次 OPPO Reno4 Pro 使用的 SuperVOOC 2.0 闪充技术采用低压电流直充技术，可以快速实现电量补充。同时，OPPO Reno4 Pro 手机内部元器件重新设计，为电池提供了更大的空间，OPPO 也对双电芯进行拉长、减薄处理，所以在 OPPO Reno4 Pro 机身厚度在电池容量基本不变的前提下，还能实现 65W 快充，同时机身也做的比 OPPO Reno3 Pro 手机做的更薄。

IT之家对 OPPO Reno4 Pro 进行充电测试，在零电量状况下，我们对 OPPO Reno4 Pro 进行充电，充电 1% 时开启手机。在 SuperVOOC 2.0 闪充技术的加持下，OPPO Reno4 Pro 手机 5 分钟就能完成近 20% 的电量回充，15 分钟充电量超过 50%。这样短时间快速补充电量的能力可以帮助我们在紧急状态下恢复电池电量。

除了更加快速的充电技术，OPPO Reno4 Pro 手机还支持超级省电模式以及多种智能省电。在超级省电模式下，手机会限制 CPU 频率，并调低北广亮度，针对一些特定的 APP，OPPO Reno4 Pro 手机的超级省电模式也可以进一步提升手机续航水平。

另外，OFusion 功耗优化架构、夜间极致待机、Smart 5G 智能调度技术可以更好的适应不同场景下手机的续航水平。

总结

总的来说，OPPO Reno4 Pro 手机核心升级在拍摄、充电以及整体外观上，因为是快速体验，所以，诸如 ColorOS 7.2 系统、游戏性能表现、5G 这几个方面没有具体展开。

但笔者作为一个 Reno3 Pro 的用户，当拿到 Reno4 Pro 后，第一感觉无疑是那闪亮的外观带来的清凉舒适的手感。如果你对手机手感和充电有着严苛要求的话，手机不妨考虑一下 OPPO Reno4 Pro 手机。