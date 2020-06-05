OPPO Enco W51 降噪耳机正式发布，ANC 降噪 / 无线充电，售 499 元

IT之家 6 月 5 日消息 今日 OPPO Reno4 系列 5G 视频手机新品发布会正式举行。除了 Reno4/Pro 外 OPPO 还发布了首款主动降噪真无线耳机——OPPO Enco W51，支持 ANC 降噪和无线充电等，售价 499 元。

IT之家了解到，OPPO Enco W51 采用了 “2+2”的降噪解决方案，由全新架构高端双核数字降噪芯片 + ANC 双重主动降噪技术组成。因而 OPPO Enco W51 的有效降噪频宽可延伸到 2.5KHz，最大降噪深度为 35dB。同时 OPPO Enco W51 还拥有三麦克风上行通话降噪，第三颗麦克风位于出音嘴，拾取耳道内声音，不容易被外界干扰。

OPPO Enco W51 是行业内首个实现系统级音质补偿算法的真无线耳机，可真实还原降噪前声音细节，减少降噪带来的部分音质损失，能够最大程度让降噪开启下的音质依然动听。同时OPPO Enco W51 采用了 7mm 双 TPU 复合石墨烯振膜喇叭作为发声单元，质轻、响应快、高保真，有助于听见丰富的声音细节。通过振膜球顶和悬边分离的设计，声音高频亮透、低频下潜有力，还支持 AAC 高清音频编码和 SBC 音频格式。

OPPO Enco W51 匹配 Qi 无线充电协议，随手便可为耳机盒无线充电，充电 15min，听音乐最长可达 3h。满电情况下机身总续航长达 24h，每天畅听 4h，一周只需充一次电。耳机还支持部分手机对其充电盒进行无线反向充电。

OPPO Enco W51 采用双核架构蓝牙 5.0 芯片，配合 OPPO Reno4 系列手机即可实现 94ms 的低延时，单算耳机端延时则为 47ms。此外 OPPO Enco W51 拥有绒白、羽黑、蔚蓝三种简洁大气的配色。

操作方面，OPPO Enco W51 不仅支持双击左耳开关降噪、双击右耳切歌或接挂电话、三击唤醒语音助手等机身一体操控，还可提供舒适无感的佩戴与连接体验。人体工学设计符合耳道结构，支持 IP54 级的防尘防水和快速配对、开盖即连等。

OPPO Enco W51 降噪耳机售价 499 元，将在 OPPO 官方商城、OPPO 天猫官方旗舰店、OPPO 京东自营官方旗舰店三大平台于 6 月 5 日 21 点开启预订（立减 30 元），6 月 12 日 0 点开启首波抢先购，7 月 9 日全渠道正式开售。