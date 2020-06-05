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618 红包 & 省赚日历：天猫红包 0 点大幅加码，京东超市狂促

2020/6/5 22:15:16来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 天猫超级红包（每天可抢 3 次 + 0 点大幅加码）

• 京东京享红包（每天点此 3 次）

6 月 6 日，京东活动主题为超市狂促日，活动重点是生鲜食品、日消百货等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。

此外，明日天猫 618 超级红包可继续领 3 次，品类狂欢活动主题是时尚百货。

6 日重点活动会场

会场优惠详情
狂欢主会场每满 300 减 30，爆款 24 期免息
京东超市满 199 减 100
家清纸品领券满 148 元减 30
个护电器30 天无忧体验，24 期免息
手机狂欢抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
家电百亿补贴1 元抢神券，24 期免息
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
电脑数码爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
运动鞋服领券每满 300 减 60
图书开门红每满 100 减 50、跨店满 128 减 100
实时热销榜最火的热销单品

618 重点活动预告

日期重点活动
6 月 5 日精致护理
6 月 6 日时尚潮流
鞋靴箱包
6 月 7 日生鲜超级秒杀
6 月 8 日手机 PLUS DAY
6 月 9 日家装建材
居家生活狂欢
6 月 10 日家电狂欢
6 月 11 日电脑数码
6 月 12 日手机狂欢日
6 月 13 日3C 生活日
6 月 14 日京东国际狂欢
6 月 15 日医疗保健
享受美好生活
6 月 16 日珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促
6 月 17 日超级直播
6 月 18 日巅峰盛典
电脑数码
家装建材
6 月 19 日全品类返场
6 月 20 日
小龙虾单品日

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今日热销爆款

京东雷蛇 Viper mini 毒蝰 迷你鼠标6 月 8 日预告 119 元，预告活动店家可随时取消。119 元直达链接京东索尼 WH-1000XM3 蓝牙降噪耳机触控面板 智能降噪 长久续航1599 元（24 期免息）直达链接京东三星 Galaxy S10 8GB+128GB限时大促3499 元（6 期免息）直达链接京东Redmi K30 Pro 6GB+128GB5G 先锋 骁龙 865 旗舰处理器2699 元（12 期免息）直达链接
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