618 红包 & 省赚日历：天猫红包 0 点大幅加码，京东超市狂促

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
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6 月 6 日，京东活动主题为超市狂促日，活动重点是生鲜食品、日消百货等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。
此外，明日天猫 618 超级红包可继续领 3 次，品类狂欢活动主题是时尚百货。
6 日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|狂欢主会场
|每满 300 减 30，爆款 24 期免息
|京东超市
|满 199 减 100
|家清纸品
|领券满 148 元减 30
|个护电器
|30 天无忧体验，24 期免息
|手机狂欢
|抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
|家电百亿补贴
|1 元抢神券，24 期免息
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|电脑数码
|爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
|运动鞋服
|领券每满 300 减 60
|图书开门红
|每满 100 减 50、跨店满 128 减 100
|实时热销榜
|最火的热销单品
618 重点活动预告
|日期
|重点活动
|6 月 5 日
|精致护理
|6 月 6 日
|时尚潮流
鞋靴箱包
|6 月 7 日
|生鲜超级秒杀
|6 月 8 日
|手机 PLUS DAY
|6 月 9 日
|家装建材
居家生活狂欢
|6 月 10 日
|家电狂欢
|6 月 11 日
|电脑数码
|6 月 12 日
|手机狂欢日
|6 月 13 日
|3C 生活日
|6 月 14 日
|京东国际狂欢
|6 月 15 日
|医疗保健
享受美好生活
|6 月 16 日
|珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促
|6 月 17 日
|超级直播
|6 月 18 日
|巅峰盛典
电脑数码
家装建材
|6 月 19 日
|全品类返场
|6 月 20 日
|小龙虾单品日
今日热销爆款
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