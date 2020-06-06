多少企业家摆过地摊？马云、任正非、刘强东…… 名单很长

谁也没想到，摆地摊在 2020 年突然火了起来。

有人调侃，错过了电商，错过了直播，摆地摊再不行动起来，就说不过去了。近几天，朋友圈里被 “摆地摊”刷屏，大家直呼万亿 “烟火经济”风口要到了。

各大互联网公司的 CEO 也纷纷行动起来，唱吧的创始人陈华在北京朝阳区太阳宫地铁口摆起了地摊卖麦克风，水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏通过摆摊宣传起了自家的水滴保险商城。

其实，摆地摊的 “风口”，大佬们早就追过。

潘石屹前几日在微博讲述了自己的摆摊故事：在 1978 年之前就开始摆地摊，卖辣椒，卖香瓜，几乎每天都有故事，城里小孩儿们经常偷我的瓜，我护着瓜，他们就会往我身上扔泥巴，溅脏水。有人评价：原来这就是潘总为什么总能这么坚强的内在动力之一。

除了潘石屹，马云、周鸿祎、柳传志、刘强东等如今在科技圈叱咤风云的商业大佬们，也都 “摆过摊”，有人摆地摊维持公司运营，有人则通过摆地摊赚到人生第一桶金。

中关村摆摊：刘强东卖碟，柳传志当 “倒爷”

刘强东 26 岁时，在中关村租了一个最便宜的小摊位，售卖刻录机和光碟。买了一台电脑之后，刘强东兜里大概还剩 400 块钱。

善于观察研究市场的刘强东，在摆摊一个多月后发现中关村假冒伪劣商品盛行，他想要做点什么。1998 年，刘强东开了中关村第一个明码标价的柜台，卖的所有货全部都是正品行货，“都是一样的价格，不卖假货、水货。”

刘强东很早就意识到了服务的专业性，对于当时很火的 VCD 制作系统，很多人是只管卖货，不管培训。但刘强东不仅价格公道，还负责培训，很快就积累了一批稳定的客源，经常有很多人排队来找刘强东买货。

大概坚持了半年的时间，所有买电脑的人都认识了 “京东多媒体”这个品牌。6 年的时间里，刘强东的京东多媒体在中国的门店延展到 10 余家。

柳传志也是在中关村起家。

1980 年代，已届不惑的柳传志忍受不了每日看报的生活，他怀揣着中科院 20 万元的投资主动创业，于是，联想诞生在了一间 20 平方米传达室里。成立之初，最令柳传志头疼的是不知道公司的发展方向。

柳传志后来回忆，“当时实在是不知道要干什么好了，所以能干什么就先干着，哪怕挣点儿钱发工资也好。”于是，包括柳传志在内的所有员工都当过 “倒爷”、“板爷”，在中关村拉平板车去卖运动服装、电子表、旱冰鞋、电冰箱。

柳传志把钱缝到裤子里到处进货，“倒爷”之路并不顺利，很快，就被一个女人骗走了 14 万。

到 1987 年时，柳传志又被一家私人的进出口公司骗走了 300 万。当时柳传志拿着板砖在骗子家蹲守了很长时间，才把这笔钱追了回来。那段时间被柳传志称为：“联想到了生死存亡的关键时刻”。

“困难无奇数，从来不动摇”，这些经历让柳传志在商场上变得敏锐起来，逐渐养成了他稳健的做事风格，并一直贯穿整个联想集团的业务发展。

周鸿祎、陈光标的 “技术型摆摊”

在河南出生的周鸿祎，也做过地摊生意，不过他摆的地摊显得要更有技术含量一些。

小学时期，为打抱不平，周鸿祎用双节棍教训了一下另一个班的小同学，很快对方带着一帮人来报复，把周鸿祎的脑袋、腰间等都打破，他去医院缝了好几针。为了给对方赔罪，他还买了一条烟，总共花 50 多块钱。

50 多块钱对那时的周鸿祎来说可不是一笔小数目，他就想怎么把钱挣回来。

当时高中同学刚考完高考，下一级同学正补课，周鸿祎就把同学的参考书都收集起来，到校门口摆摊卖。在练摊儿的时候，他看到有人拿着电脑，摆摊算命，还打着所谓的 “科学算命”的旗号，一次一块钱，比他练摊好赚多了。

从小就玩编程、后来成为优秀程序员的周鸿祎觉得，这事对于他来说太容易了。于是他回到家，花了半个小时就写出一个小程序，然后叫了两个同学，到电影院门口摆起个小摊，写上 “电脑算命”。

摆摊用电脑算命的生意不错，这让周鸿祎挣了好几个 50 块。

凭借着对计算机的无限热爱，周鸿祎经过 20 年坚持不懈的努力奋斗，从互联网第一口水战，到改变互联网格局的 3Q 大战，从免费杀毒到 360 成功在美国上市…… 他最终蜕变为了人尽皆知的 “互联网英雄”。

陈光标的地摊摆的也很有头脑，通过摆地摊完成了自己的资本原始积累。

1995 年，在南京新街口的一个药店，陈光标发现了商机——卖 168 元一台耳穴探测治疗仪，“我看这个玩意儿蛮好的，168 块钱买回来以后，在原有的原理上和基础上，找南京师范大学物理系的教授改装。”

陈光标买了一个二手的电脑外壳，又找了人画了人体图像，在图像的胃、肝上插了发光管，带着这个改装后的仪器在新街口摆地摊给人看病。后来，陈光标在江苏省拿了发明证书、江苏省医疗器械生产许可证之后，进行生产销售。

“我 1995 年摆摊，南京在 1998 年以后才成立城管，当时街上随便摆。”在城管出现之前，陈光标的原始积累已经完成了。168 的成本加上外壳，改装以后成本不到 800 块钱，因为陈光标拿到了专利证书，他市场标价 6800 一台，当时市场上允许开个人诊所，陈光标的仪器一度供不应求。

从 1995 年摆地摊到 1999 年，陈光标挣了 8000 多万，这也是他的第一桶金。

马云背着麻袋进货，蔡文胜摆摊被抓

1994 年，马云和朋友一起创办海博翻译社，这是马云第一次创业，而创业初期基本处于亏损状态，第一个月收入 700 元，连房租都覆盖不了。

入不敷出的状态让马云思考着其它赚钱的可能性，为了维持翻译社运营，马云背着麻袋前往义乌批发鲜花、工艺品、内衣、袜子，白天工作，晚上摆地摊。“我们发现卖鲜花、卖礼品可以赚点钱，赚来的钱至少可以付掉房租，所以我就坐车从杭州到义务小商品市场进货。”

在摆地摊之余，马云决定上门推销商品，对象包括医院、赤脚医生，英语班的学生也帮他到百货大楼门口发传单、拉横幅、做宣传，受尽了路人白眼，完全没有高大上的翻译公司范儿。

正是这些地摊外快维持着公司的开支，让海博翻译社得以生存下来。3 个月之后，公司开始平衡运营，不再面临窘境。

摆地摊的这段经历经历，在某些程度上使马云了解了小商贩和销售的艰辛，如何让天下没有难做的生意？马云带着他的愿景又出发了，后来，也就是我们熟知的阿里帝国诞生的故事。

1985 年，15 岁的蔡文胜在老家街头被抓了。

原因是摆地摊卖打火机，而打火机的正反两面，贴着性感的比基尼辣妹，据说这种打火机在上世纪 80 年代很受小青年欢迎。抓蔡文胜的理由是有伤风化，关了一个星期才放出来。

这便是蔡文胜 “卖油条、摆地摊、卖衣服、卖盗版光碟”的传奇经历之一。蔡文胜在好几年的时间里都对这件事耿耿于，现在他释然了，他说：“如果不成功，以前受的苦都是痛苦的回忆。如果成功了，这些都可以忽略不计。”

蔡文胜曾回忆：“当时中国没有几个歌星，大家听的就是邓丽君，但是当时在大陆几乎是买不到邓丽君正版磁带的。”于是，翻制磁带卖成了蔡文胜挣得 “巨额”收入的渠道之一。据楚天金报报道，依靠翻制磁带，蔡文胜当年一天能赚一百多元。而据国家统计局数据，1985 年，全国城镇职工人均月收入不到 100 元。

敢拼敢赌的蔡文胜，不在乎条条框框，善于找漏洞、找窍门，摆地摊发家的他最终拼出了美图。

不惑之年摆地摊：宗庆后创娃哈哈，任正非卖减肥药

宗庆后 42 岁时才开始创业，东拼西凑了 14 万，接手连年亏损的校办工厂。创业之初的宗庆后，简单地粉刷了一下墙壁，买了几张办公桌，就开始营业。

他的生意，主要是蹬着三轮车走街串巷摆小摊，到处卖冰棍、汽水，还有作业本、稿纸等，一根冰棍 4 分钱，卖一根只赚几厘钱。“因为你没有名气，包括他们开展销会，我去的话只能在门口摆地摊。“

每天起早贪黑，宗庆后风里来雨里去，只为多赚一点钱。就这样，靠着蹬三轮车到处跑业务，宗庆后第一年就赚了 10 万。

在摆摊、跑业务过程中，宗庆后发现，虽然当时已经过了困难年代，大家已经不愁吃穿，但不少孩子都是面黄肌瘦。

宗庆后觉得这是个好机会：如果开发一个营养产品，一定会很受孩子和家长欢迎！后来，娃哈哈营养液横空出世，一推出就风靡全国，娃哈哈集团也由此腾飞，很快成为全国知名的大品牌。

从摆地摊、搬砖到拥有今天的成就，或许宗庆后自己也没想过，当年那个蹬着三轮车四处送货的 42 岁中年人，3 次成为中国首富。

在 40 岁的年纪，任正非刚从部队出来转业两年，就背负了 200 万的巨额债亏。

深知团队合作重要性的任正非，说动了 5 个之前有过合作的朋友一起入股，众筹了 2 万元，成立了今天的 “华为”。创立华为的 6 人团队，在起初也不是一帆风顺，刚开始的时候由于没有主营方向，只能什么赚钱干什么。

80 年代的深圳，倒买倒卖盛行，没有什么市场经济经验的任正非，把理想暂放一边，忍受着巨大的心理落差，选择了务实，先赚钱再说，“倒卖”就这样做了起来。

保健品、减肥药、火灾报警器等，只要能赚钱的，任正非都卖过，也就是在这个四处 “倒腾”的过程中，任正非完成了 “第一桶金”的积累，开始有了更大的底气去做点 “正经事”。

巨头发力，支持摆地摊

摆 “地摊”大热，包括阿里、京东、腾讯、美团、苏宁等在内多家的企业，在近期公布了扶持措施。

5 月 26 日，美团宣布启动 “春风行动”百万小店计划，采取线上化运营、优惠贷款、安心消费、供应链服务、针对性培训等六大举措，助力小店活下去并且活得更好。

5 月 29 日，阿里 1688 发布帮扶计划，将提供超过 700 亿元的免息赊购，通过源头好货、数据智能、金融扶持、客户保障四大维度赋能，为超 3000 万 “摊主”提供全方位的进货和经营支持。

京东发布 “星星之火”扶持计划，价格从保供货、助经营、促就业三方面入手，组织超 500 亿元的品质货源，为每个小店提供最高 10 万元无息赊购，全力支持地摊和小店经济。京东预计，该计划将服务百万个便利店 + 百万家地摊，为超 500 万人就业提供供应链和服务支持。

6 月 2 日，微信支付面向平台超 5000 万小微商家发布 “全国小店烟火计划”，在线下线上一体化、福利补贴、商家教育指南、经营保障支持方面输出四大全新数字化政策，助力小微商家、高效快速走出困境，实现增收。

据悉，微信支付将持续通过低门槛的数字化工具能力推动摆地摊提档升级，让小微商家实现长期可持续经营。截至 5 月 31 日，微信支付 “小店”交易活跃度达到历史最大峰值，较 1 月疫情严重期间，全国小商家数增长 2.36 倍，交易笔数增长 5.1 倍。

6 月 3 日，苏宁宣布推出 “夜逛合伙人”计划，提供 20 亿元夜市启动资金的低息扶持计划，扶持摆地摊。

参考资料：