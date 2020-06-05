互联网人的 “地摊经济”：一场盛大而虚假的营销

新时代的互联网人从来不会放弃任何一个风口，不管是 O2O 还是比特币，自行车或者直播，哪管它是不是真风口，能飞起来就行。

现在，互联网人们有了新方向——摆地摊。管你是 985 还是 211，创业公司或者百亿大厂，在这个燥热而烦闷的 6 月，你要是还没摆过摊，根本不足以在深夜谈人生。

看看你的朋友圈就知道了。时下，小姐姐们最新潮的自拍配文是：“你看我长这样能摆摊吗？”

常年出入五星级酒店的投资大佬们，也顺势开始回忆起白手起家的艰辛岁月，在朋友圈里来一波忆苦思甜：“想起了当年我在清华校园里摆摊的日子”，无形之中还能装波 X。

苦于流量与曝光的互联网社畜们此刻恐怕要乐开花，一个个纷纷从微博和微信中走出，举着一张 A4 打印纸在公司大楼下就开始摆摊，又是招聘又是送券的，不管有没有人来，发了朋友圈就行。搞不好，还能上个微博热搜，KPI 就完成了。

在公司楼下摆摊的互联网人们

对于广大的互联网人们来说，追风口从来都不求回报，谈钱伤感情，最重要的就是参与感。

比如中国唯二的互联网巨头腾讯公司，昨天就派了一名 HR 员工跑到马路边上摆摊招聘。网上流出的视频显示，一位戴着口罩的员工坐在地上，举着一张印着 “急招”字样的 A4 纸，身旁蓝底白字的 “腾讯招聘”异常扎眼。他面前密密麻麻地摆着他们要招聘的岗位，有数据挖掘、算法工程师、游戏引擎开发工程师等。

腾讯的公关总监张军专门发了一条微博，“现场练摊，鹅厂招人咯”。

但从视频上来看，招聘的效果似乎要大打折扣。这是工作日周三的下午，来来往往的大多是大爷大妈们，还有一个骑着自行车疾驰而过的小朋友。

不过，招不招到人显然不是腾讯关心的重点。因为当天下午，“腾讯总监摆地摊招聘”的新闻就上了热搜，财经媒体、营销号、娱乐八卦号纷纷出动，连微博配文都惊人得相似。

与之相比，身处北京西二旗的滴滴出行就有些 “稚嫩”了。他们的公关同学也印了几张 A4 纸下楼摆摊，宣传他们最近新搞出来的补贴政策，什么 “年中大促”“绝对优惠”“8 年品质保证”。

但他们似乎只拍了图片，没有视频。都已经 5G 时代了，身为互联网人，竟然不知晓视频的重要性。即便滴滴的 PR 同学们齐出动，在朋友圈大肆吆喝，但最终的宣传效果似乎也不尽如人意，连个微博热搜都没有。

和上述两家都是派出一名员工单枪匹马摆摊不同，创业公司们最不缺的就是激情。立志超越领英的职场社交软件脉脉派出了一支 “地摊小分队”，印了几十张 A4 纸，顺着马路岩子摆了一长溜。

一直被诟病筹款造假、时不时还要和友商来个亲密肢体接触的水滴筹，更是派了 CEO 亲自出马。它的创始人沈鹏也坐在马路上，像模像样地举着一个大喇叭和公司的 Logo，宣传他们的保险业务。

前两年大火的币圈这次也看上了摆摊的 “新风口”。一家币圈交易平台想出了烧烤的生意，主营爆炒小龙虾、锡纸花甲粉、羊肉串等，满 100 可送外卖一份，还支持外卖。唯一与正常的烧烤摊不同的是，他们还接受电子货币付款。一份爆炒小龙虾是 5 EOS，一份花甲粉是 0.01 ETH。

追错概念股的股民们？

一腔热血跑去摆摊的年轻人们到底赚没赚到钱还不好说，至少股民们看到了新希望。中国的股票市场向来是东方奇幻的代名词，毕竟我们的澳柯玛、匹凸匹、川大智胜（谐音 “川普”）都曾在一夜之间全线飙红。

这次，股民们对地摊经济的热情有增无减，诞生了 “地摊经济”概念股，A 股零售百货板块一片火爆气氛。最切合 “地摊经济”的小商品城，已经迎来了 3 个涨停板，还有茂业商业、广百股份、西安饮食等。

有人专门梳理了涉及 “地摊经济”的相关产业个股，从经营线下超市的连锁商超们，到拥有线下市场的场地运营公司，还有生产速冻产品、啤酒饮料的食品公司们和生产冰箱、LED 灯板的硬件公司，一应俱全。粗略统计，相关概念股已至少有 33 家之多。

一些和地摊经济八竿子打不着的公司们，也努力和地摊扯上关系。主营业务为生产遮阳伞、户外家具的浙江永强，急忙在互动平台披露易上向股民们宣告，他们生产的遮阳棚、户外桌椅等产品可用于地摊经营；还有一家来自于湖南的牧业公司湘江股份，特别说明公司的部分产品尤其是调理品，适合用作地摊烧烤。

就连生产蒂花之秀洗发水的名臣健康，也因为回复了投资者一个关于地摊经济的提问，昨天股价直接涨停，“强势封死涨停板”，有媒体形容说。

但要说谁才是真正地紧跟潮流，当属五菱汽车莫属。这家公司推出了一款 “摆摊神车”，号称 “地摊经济的正规主力军”，首发售价仅为 55800 元。其负责人在接受媒体采访时称，咨询数量暴涨，销售电话都被打爆了。这款车还上架了拼多多，开启万人团模式，直接补贴油费 3000 元，100 辆车被一抢而空。

激动的股民们当然不会买车，他们转手就将港股上市公司五菱汽车的股价送上新高。昨日下午，一直在港股市场默默无闻的五菱汽车，股价在开盘后直线拉升，在不到 2 个小时时间内飙升 80%，盘中一度涨幅超过 126%，划出了一道亮眼的直角，创下两年来历史新高，市值暴增至少 3 亿港元。

五菱汽车的上涨，还带动了长安汽车、福田汽车、江铃汽车等一众汽企的股价，让饱受疫情摧残的汽车市场一扫阴霾。

波动的股价惹得五菱汽车急忙在盘后发布公告，称经董事会确认，并不知悉导致股价及成交量上升的任何原因，或任何必须公告以避免本公司证券出现虚假市场情况的资料。

更有趣味的是，晚间有媒体发现，港股五菱汽车并非五菱之光的生产方，它的主营业务为销售发动机、汽车零部件等，真正生产五菱之光的企业是上汽通用五菱汽车股份有限公司，一家由上汽集团、通用汽车及柳州五菱汽车三方合资组建的汽车公司。

“市场炒错了？”该媒体在报道中反问。但股民们应该不会理会媒体的大惊小怪，今日港股开盘后，五菱汽车再度开涨，盘中涨幅一度超 50%，近 3 日股价一度涨超 150%。

看重地摊生意的大厂们

作为中国互联网门面担当的大厂们，亲自下场摆摊就显得有些小气。他们回归了大厂们擅长的叙事逻辑——赋能行业，为和谐社会添砖加瓦。他们早早地就发布了针对 “地摊经济”的相关扶持政策。

这些政策常常都会有一个文艺范的名字，比如京东的叫 “星星之火”。官方的通稿中称，京东将携 “500 亿品质货源力助地摊和小店经济”，同时为每个小店提供最高 10 万元的无息赊购。京东还预测了一下自己的扶持政策将会带来的巨大影响力，“预计该计划将服务百万个便利店和百万家地摊儿，为超过 500 万人的就业提供供应链和服务支持”。

可能是为了撇清自己蹭热点的嫌疑，京东还在通稿中强调，“事实上，京东一直在通过多项举措助力中小微企业、摊主和店主”。京东说，他们在 3 年前就开始帮助线下小店扩展经营工作。虽然它举的例子是自己早年为了抢夺线下入口的京东便利店，以及为了阻击拼多多的京喜 App。

干批发生意起家的阿里巴巴似乎是占了优势，旗下的 1688 平台针对性地推出了 “地摊经济”的扶持计划，同样提供了无息赊购，金额数 “超过 700 亿元”。阿里巴巴称，将通过源头好货、数据智能、金融扶持、客户保障四大维度赋能，为超 3000 万 “摊主”提供全方位的进货和经营支持。

阿里巴巴通稿中没有说明的，是它今年着重发力的本地生活服务。长久以来，本地生活一直是美团的阵地，但随着线上流量殆尽，互联网人们又开始瞄准线下的生意来。今年初，支付宝已经全面改版为本地生活平台，将饿了么、口碑等业务入口放置开屏首页。昨天，阿里巴巴更是把淘宝接入了线下商超。

深受疫情打击的美团对线下经济的复苏更是欢迎。本质上，美团和线下小店们是唇亡齿寒的关系。它的扶持计划叫 “春风行动”百万小店计划，推出的扶持政策同样是供应链服务、优惠贷款等。美团称，他们提供了累计 200 亿额度的优惠利率扶持贷款，全国已有 2 万家商户获得帮扶。

腾讯也在微信平台中推出 “全国小店烟火计划 “，帮助线下商家们搭建线上门店，以及引导他们在朋友圈及社群中进行宣传。

看吧，大厂们看的都是战略，是方向。即便是 “追风口”，也追得高明、正当。虽然，我们也都知道，它们看中的是线下巨大的流量入口、未来的金融服务，或者更直白点，是生意。

立志摆摊创业的新时代后浪

刚刚毕业踏入互联网的新时代 “后浪”们，此刻心头又纷纷燃起了一股摆摊创业的斗志。

微信上，大大小小的 “地摊”群聊层出不穷。一个名为 “北京摆了个摊 1 群”群聊，已经吸引了超过 200 个有志摆摊的新时代青年。但是很显然，他们除了知道 “摆摊”这两个汉字词汇的字面意思，以及有一腔摆摊创业的热忱之外，其余一无所知。

但媒体的各式宣传早就把他们撩拨得心头发痒，什么 90 年女生白天上班晚上摆摊，日赚 4 千，买下奥迪车奖励自己；夜市摊走出奔驰哥，疫情后生意更火爆。知乎上，“2020 年摆地摊卖什么比较新颖”的问题已经升到热搜榜第 3 位。

甚至还有人整理了一份互联网大佬们的摆摊史，柳传志、宗庆后、马云、刘强东，似乎中国的每一位企业家们，都是通过摆摊起家的。

整天挤在互联网 “工厂”，被各种数据、概念撞得头昏脑涨的互联网青年们，也纷纷幻想起来。他们问得最多的问题有两个：一是哪里能摆摊，二是摆摊能卖什么。哪里能摆摊，早有好事者细心整理出来一张 “史上最全北京摆摊地点”，配文 “摆摊吧，后浪”。

至于货源，更是不用担心，微商们此刻早已摩拳擦掌。上述群聊中，已经微商开始在兜售自己的仿制皮包，并称 “一律厂家价”。——微商们也许永远都不会想到，自己竟然凭借着地摊重获新生。

不过，不要以为你具备了以上几个条件就可以顺利地摆摊。

郑州，一个摊位的价格已经从 800 元 / 月被炒至 3000 元 / 月，还必须押一付三，即便如此仍然 “一摊难求”。这意味着，你除了进货的成本，还要先付一笔不菲的租金。

南京，有媒体探访当地城管部门，询问个人能否摆摊。当地城管回应称，目前的指导意见主要是为了方便商家，对于个人申请临时摆摊，目前还没有相关的文件，“个人摆摊，可操作性相对难，比如个人需要符合什么条件，如何申请，怎么审批，这些都需要具体的细则。”

那个上了微博热搜的城管动员商贩开业的瑞昌市，近日却被媒体爆料，称有摊贩反映城管指定的临时摆摊点太过偏僻。在夜市高峰期，两个城管指定的临时经营点无人经营。

红星新闻报道称，当地城管部门否认指定位置无人经营，称两个临时经营点 “白天好多人”。

地摊经济，本质上是底层民众赖以谋生的自救手段。中山大学哲学系博士、武汉大学中国乡村治理中心研究人员李婷发文指出，底层摊贩获小利容易，获大利难。“对于大多数参与地摊经济的底层民众而言，他们很难依靠地摊经济直接实现阶层流动，获得经营地摊的机会仅仅可以为其提供基本的救济和保障”。

只是，在善于营销与作秀的互联网人的手下，“地摊经济”已然变质，成为一场全民参与的盛大营销。