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Redmi 全系相册获重磅更新！青橙、黑冰滤镜更新上线、新增水印 ...

2020/6/6 13:47:52来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 6 日消息  今日午间 Redmi 红米手机官方宣布，Redmi 全系相册获重磅更新，多款热门滤镜及新功能上线。

IT之家了解到，Redmi 手机此次推出的相册升级加入了全新趣味水印，支持节日、景点、城市等场景；新增了毕业季贴纸功能；青橙、黑冰滤镜更新上线。这些功能将在相册 2.2.16.4 版本中得到支持MIUI 11 以上 Redmi 全机型将陆续推送

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关键词：Redmi相册

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