中国铁塔张权：已累计建成 5G 基站 25.8 万个，共享率达到 97 %

6 月 6 日消息 一年前的今天，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，标志着我国正式进入 5G 商用元年。

在今日召开的 “5G 发牌一周年线上峰会”上，中国铁塔副总经理张权表示，在过去的一年中，中国铁塔深入贯彻习总书记关于加快 5G 网络发展的重要指示精神，落实工信部相关部署要求，与电信企业密切协同，充分发挥规模化建设、专业化运营优势，全力以赴支撑 5G 网络建设。截至目前，已累计建成 5G 基站 25.8 万个。

5G 投入之大前所未有。由于频率更高、站址更密、功耗更大，5G 建设运营成本将是 4G 的 2-4 倍。因此，进一步深化共建共享，通过共享降低成本，越来越成为整个行业的共识。目前建成的 5G 基站 97% 都是通过共享实现的。共享，为 5G 网络建设降低成本、快速部署奠定了坚实基础。

5G 建设之难前所未有。当前，5G 网络建设，主要在城市，城市越大、难度越大，高楼林立、资源稀缺的中心城区更是如此。再加上今年 5G 建设高峰期，与疫情不期而遇，又为行业带来了新挑战。在多种困难叠加的情况下，中国铁塔称与电信企业一道，以战时状态，一手抓疫情防控，一手抓 5G 建设，加强联合规划和计划衔接，努力抢时间、赶进度，5G 网络建设不仅没有因疫情而延误，建设步伐反而不断加快。