中国铁塔窦笠：累计拥有197万座铁塔，占全球总数60%

11月20日消息 在今日举办的2019未来信息通信技术国际研讨会上，中国铁塔技术部总经理窦笠发表演讲介绍，中国铁塔成立5年来，新建铁塔的共享率已经从14%提升至80%；累计拥有197万座铁塔，占全球通信铁塔总数的60%。

在4G时代，中国铁塔大力支持三大运营商的基础设施共享，目前室分共享面积达到了19亿平方米，高铁覆盖里程18200公里，地铁覆盖里程达到了3100公里，有力的推动建设全球最大的4G网络。面向5G，中国铁塔已经储备了千万级的灯杆等站址资源，并将大力推动存量铁塔的5G共享工作。

窦笠指出，5G基站有两个特点，一是频段高，使得站址规模更大；二是耗电是4G的2~3倍，带来了更高的电力改造成本和运营成本。为此，中国铁塔一方面针对新塔开展了风洞实验，通过风洞实验改变了传统的几十年形成下来的风荷载计算公式，并将研究成果纳入最新版行业技术标准，显著降低新建铁塔造价、提升存量铁塔共享能力，能够使197万座存量塔的共享能力大幅提升30%左右，为5G低成本建设打下了坚实基础。

另一方面，中国铁塔联合产业链成立了智慧杆塔的联盟，全力推进通信塔由“没有灵魂的”铁塔向智慧塔转变。智慧塔有四个特点：一是可以整合通信塔、路灯杆、监控杆等形成多杆合一的杆。二是共享，一杆多用。三是可以挂各式各样的传感器，变成智慧杆。四是和谐的杆，一定要美观，不再是通信塔，能够与社会实现友好和谐。目前中国铁塔在很多省份陆续建设了很多智慧杆。

此外，窦笠介绍，中国铁塔采取了多项措施降低5G时代的铁塔成本。比如联合产业链开展了一系列的市电效峰创新，有效解决5G供电难题。针对机房的存量扩容，提出了模块化的电源设备，模块化的升级扩容，用最小的投资不断地满足5G建设需求。推出了基站专用型空调，甚至联合产业链推动电源设备跟基站联动，进一步降低5G的电费开支。

中国铁塔还在5G室分上大力创新，积极做大5G室分共享，同时呼吁5G应该加大共建共享的力度。为了满足三家电信运营商的建设需求，中国铁塔提出来了无源跟有源全套的5G室分解决方案，降低室分建设成本，目前全系列的产品已经在全国19个省的楼宇项目、12条新建地铁项目中实施。为了解决隧道覆盖难题，中国铁塔推动产业链研发了新型泄露电缆，使用分段耦合技术，在靠近基站信源两端增加耦合损耗。这一产品已经在12条新建地铁项目中实施。