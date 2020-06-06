微信朋友圈五月十大谣言：60 岁以上老人打 962899 可享免费服务

网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。日前，微信官方对外公布了五月朋友圈十大谣言，包括全国停办因私护照、60 岁以上老人打 962899 可享免费服务等。

日前，各地流传关于 “幸福宛”的信息，称这是 “市政府专门为 60 岁以上老人成立的便民机构”，拨打电话就有专人上门提供生活服务。对此，各地相关部门已澄清：不存在 “幸福宛”这个所谓便民机构，信息提及的 “962899”、“81206666”等也非便民服务热线。

同时，据传闻称：“有货轮近日抵达国内港口，船上的海产均捕捞自日本福岛核电站事故影响海域”。对此，腾讯方面回应称，这是一则 2011 年流传至今的老谣言。传播初期上海出入境检验检疫局已公开回应，当时我国已禁止从日本福岛县、群马县等 12 个都县进口食品、食用农产品及饲料。对于进口日本其他地区生产的食品，报检时必须提供日本政府出具的放射性物质检测合格的证明、原产地证明，检验检疫部门还会进行放射性物质检测。

除了上述谣言之外，“交警大检查从明天开始”、“跑沈阳线的大连列车员确诊，接触近 600 人”、“中国驻法国使馆委托采购口罩”、“马航失踪者豪车停机场 6 年”、“张家界武陵源有发热病人进入景区”、“5 岁儿子在潜江新农贸双语幼儿园附近被人拐走”、“全国停办因私护照”、“发早安、晚安的图片视频会被盗取个人信息”等也成为五月份备受关注的谣言。