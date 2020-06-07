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Redmi 9 最新爆料：三配色可选，后置四摄，定价千元

2020/6/7 13:47:22来源：IT之家作者：问舟责编：远洋评论：

IT之家 6 月 7 日消息 外媒 Gizmochina 近日爆料了 Redmi 9 的售价、存储组合和包装外观等信息。

据爆料，Redmi 9 有两种存储搭配，一是 3GB 的 RAM 和 32GB 的 ROM 存储的组合，售价为 139.99 美元（约合人民币 991 元）；另一种则是 4GB RAM 和 64GB ROM 存储的组合，售价为 149.99 美元（约人民币 1062 元）。

据包装盒透露出的信息，Redmi 9 将配备后置四摄和后置指纹；而在前部面板，Redmi 9 使用了一块水滴型全面屏。配色方面采用了三种颜色：灰色、紫色和绿色。

据此前爆料，Redmi 9 将采用 6.53 英寸 FHD + 的 LCD 屏，搭载联发科 Helio G80 处理器，配备容量为 5020mAh 的电池和 18W 的快速充电器，采用了一套 13MP + 8MP +5MP + 2MP 的后置四摄组合和一枚 8MP 前置镜头，保留 3.5mm 耳机孔，运行基于 Android 10 的 MIUI 11，支持蓝牙 5.0。

据爆料，Redmi 9 系列将于 6 月 25 日在越南正式发布，售价不超过 150 美元，在印度和中国的售价可能会更低。

IT之家此前曾报道，Redmi9 系列将包含 Redmi 9、Redmi9A、Redmi9C。但国外博主所爆料 Redmi 9 搭载的是联发科 G70 处理器而非 G80 处理器，其他配置基本吻合，故 Redmi 9 系列中恐并非全系搭载同样的处理器。

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关键词：Redmi 9

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