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魅族 17 Pro 的 3D 深感探测器都有什么用处？录像 / 拍照硬件级虚化、夜视仪 ...

2020/6/7 17:50:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 7 日消息  今年发布的魅族 17 Pro 搭载了全球首发的三星 S5K3 3D 深感探测器。3D 深感探测器，硬件学名为 ToF，是一种测量距离的方法，常用于实现背景虚化、3D 建模、距离感知等功能。现在魅族官方带来了对 3D 深感探测器的功能介绍。

3D 照片

进入设置 - 实验室 - 3D 照片 - 开启 3D 照片，打开相机选择「人像模式」即可进行拍摄。选择照片后，点击更多可以查看 3D 效果。拍摄时需选取空旷的背景，主体距离摄像头 0.5 米 - 1.5 米的距离（使用宠物或公仔作为拍摄主体效果更佳）

录像 / 拍照硬件级虚化

IT之家网友可以打开相机后选择录像模式，打开顶部中间「视频虚化」开关，人像对焦拍摄主体后即可呈现景深效果，呈现真实之美，背景柔光虚化不出戏。

拍摄照片时进入人像模式，会自动进行背景虚化。（小贴士：后置摄像头才支持哦）

夜视仪

夜视仪功能可以在漆黑的地方且不打扰他人的情况下观察周围环境，避开障碍物。屏幕里显示不同的颜色可推测出物体距离的远近。

AR 尺子

出门在外如果遇到需要度量的情景，不再苦于没有工具的尴尬，拿出手机打开 AR 尺子，找到物体平面后，按 + 号键添加起点和终点，即可测算出大概距离，经过实际测量还是很准的。

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关键词：魅族17 Pro魅族

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