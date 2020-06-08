一加 8 Pro 全球独家首发《穿越火线：枪战王者》120Hz 超高帧版本

IT之家 6 月 8 日消息 刚刚一加手机官微放出消息，称一加 8 Pro 全球独家首发《穿越火线：枪战王者》手游 120Hz 超高帧版本。

官方称，现在一加 8 Pro 用户即可进入游戏端内，开启 120Hz 超高帧模式。另外，今天进入 OnePlus 游戏中心下载安装，还可获得限量游戏礼包。

IT之家了解到，一加 8/8 Pro 此前支持已支持《和平精英》 、《堡垒之夜》90Hz 模式。